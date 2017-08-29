Внедорожник подожгли у казино в Капшагае
29 августа 2017, 15:31
Подозреваемые в поджоге внедорожника возле казино пока не установлены.
В Капшагае у казино неизвестные лица умышленно подожгли внедорожник Toyota Land Cruiser.
Видео поджога автомашины размещено в Сети. На кадрах виденаблюдения зафиксировано, как несколько мужчин прошли на территорию казино и, разбив стекла авто, выстрелил из неизвестного оружия, в результате чего происходит возгорание. Погасить пламя в автомашине попытались работники казино с помощью огнетушителя.
В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили информацию о поджоге авто, сообщив, что событие зарегистрировано в ночь на 27 августа и администрация казино уже написала заявление в Капшагайское ГОВД.
"Совершен умышленный поджог Toyota Land Cruiser-200, припаркованного у казино в виде рекламы", — пояснил представитель ДВД региона Кобей Нурахмет.
Уголовное дело по факту возбуждено согласно статье 202 части 4 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на раскрытие преступления, занимаются сотрудники Капшагайского ГОВД.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: кадр из видео.
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