Внедорожник подожгли у казино в Капшагае

Подозреваемые в поджоге внедорожника возле казино пока не установлены.

В Капшагае у казино неизвестные лица умышленно подожгли внедорожник Toyota Land Cruiser.





Видео поджога автомашины размещено в Сети. На кадрах виденаблюдения зафиксировано, как несколько мужчин прошли на территорию казино и, разбив стекла авто, выстрелил из неизвестного оружия, в результате чего происходит возгорание. Погасить пламя в автомашине попытались работники казино с помощью огнетушителя.









В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили информацию о поджоге авто, сообщив, что событие зарегистрировано в ночь на 27 августа и администрация казино уже написала заявление в Капшагайское ГОВД.





"Совершен умышленный поджог Toyota Land Cruiser-200, припаркованного у казино в виде рекламы", — пояснил представитель ДВД региона Кобей Нурахмет.





Уголовное дело по факту возбуждено согласно статье 202 части 4 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на раскрытие преступления, занимаются сотрудники Капшагайского ГОВД.







