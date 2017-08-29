22 ветеринара сельских округов ЗКО стали фигурантами уголовных дел
29 августа 2017, 15:33
Они обвиняются в хищении бюджетных средств путем предоставления заведомо ложных сведений о количестве скота в Управление сельского хозяйства.
22 ветеринара сельских округов ЗКО стали фигурантами уголовных дел. Они обвиняются службой экономических расследований (СЭР) департамента госдоходов в хищении бюджетных средств путем предоставления заведомо ложных сведений о количестве скота в Управление сельского хозяйства, пишет "Уральская неделя".
Проверка показала, что поголовье скота во многих районах ЗКО не увеличилось.
«Преследуя корыстный умысел на безвозмездное обогащение бюджетными средствами, подделывали подписи владельцев не осемененного КРС в актах осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота и в актах обследования осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота. В последующем данные документы были предоставлены в адрес ТОО и послужили основанием для получения из государственного бюджета денежных средств. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей, а именно владельцами не осемененного маточного поголовья КРС», — указывается в пресс-релизе СЭР.
В отношении ветеринаров (Жангалинского, Теректинского, Сырымского, Каратюбинского районов) сельских округов возбуждено 22 уголовных дела по статье мошенничество.
Фото: Новости сельского хозяйства
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