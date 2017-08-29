Назначен заместитель акима Алматы

По согласованию с Администрацией Президента РК Алмас Мадиев назначен заместителем акима Алматы на период полуторагодичного учебного отпуска Ерлана Аукенова, поступившего в Лондонскую школу экономики и политических наук. Об этом сообщили в пресс-службе акима города, передает Zakon.kz.

Бауыржан Байбек высоко оценил проведенную Ерланом Аукеновым работу в сферах энергетического комплекса и коммунального хозяйства, предпринимательства, привлечения инвестиций и др.

Последние полтора года, работая в Алматы руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города, Алмас Мадиев занимался реализацией Государственной программы индустриально-инновационного развития, вопросами поддержки малого и среднего бизнеса и др.

Мадиев по специальности инженер-экономист, правовед, окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности и Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Яссауи.

В разные годы работал преподавателем Жамбылского технологического института, ведущим специалистом управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области, заведующий отделом финансов и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области, начальником управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области, финансовым директором, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «НК «СПК «Оңтүстік», директором департамента финансов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», председателем правления АО «НК «СПК» Павлодар», руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области.