"Это свидетельство того, что Казахстан - достаточно сильное государство, которое в состоянии ставить перед собой проблемы, и в состоянии эти проблемы решать" - Голик

Законодательные реформы Казахстана – показатель сильного государства, власти и здорового общества. Так считает доктор юридических наук РФ, профессор Юрий Голик. Об этом он рассказал на международной научно-практической конференции "Конституция и модернизация общества и государства", посвященной Дню Конституции РК, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Насколько успешными будут эти реформы эксперт прогнозировать не стал, отдав времени право подводить черту и делать выводы. Однако заметил, что тренд, взятый президентом Назарбаевым на модернизацию актуален и оправдан.





"Тренд, который был выбран в прошлом-позапрошлом году по изменению Конституции, по распределению полномочий, функций высших органов власти, он совершенно оправдан. Это свидетельство того, что Казахстан - достаточно сильное государство, которое в состоянии ставить перед собой проблемы, и в состоянии эти проблемы решать. Это не современная Украина, которая "ля-ля, тополя", и все этим началось, и этим кончилось. Это свидетельство силы власти, здравого состояния народа", - сказал Голик.





Он также отметил, что государства должны менять свою законодательную базу, исходя из особенностей развития страны, народа, общества. То есть следовать за потребностями людьми и предвосхищать события.





"Сегодня на конференции мой коллега сказал: "В современный период времени политико-экономическая основа протеста постепенно вытесняется социокультурными предпосылками. Социокультурная эта основа начинает формировать будущее поведение людей, а значит, будущее поведение нормы права, включая конституционное право, уголовное право, гражданское право и так далее", - отметил Голик.





В пример, чтобы было понятно, судья привел Биткоин, о котором спорят миллионы. Одни категорически "против", другие "за". Есть даже 2-3 страны, запретившие на законодательном уровне его использование.





"Это нельзя запретить, и в равной степени нельзя запретить, чтобы солнце заходило на востоке. Закон принять можно, но оно будет продолжать заходить, с другой стороны. То же самое с биткоином. Почему это относится к культуре, потому что меняется мировосприятие человека. В последнее десятилетие стали использовать чеки и кредитные карточки и теперь вдруг стремительно вытесняются и эти кредитные карты, может, они и останутся, но в каком-то другом виде. То есть меняется культура восприятия внешнего мира и, естественно, меняется культура воздействия на этот внешний мир", - пояснил он.





Он также отметил, что конференция - это один из тех маленьких шажков, которые сделаны в направлении объективных изменений. Ведь каждая конференция - это возможность выработки нового подхода к будущим решениям.





"Это даже не проект, а подход к решениям, который нащупывает движение вперед", - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана.



