Меркель сообщила, в каком случае отменят санкции против России
29 августа 2017, 15:52
Меркель добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности.
Санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.
"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции.
Меркель добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности.
Фото © РИА Новости / Алексей Витвицкий
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