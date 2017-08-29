Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 334,84, EURKZT_TOD = 401,28, RUBKZT_TOD = 5,7168, CNYKZT_TOM = 50,5950, USDKZT_0_001 = +9,4826 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURUSD_SPT и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 04 сентября в США (День труда) и в Казахстане 30 августа (День Конституции) и 01 сентября (Первый день Курбан-айта).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,84 тенге за доллар США при объеме торгов 144 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 401,28 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро;

- по евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7168 тенге за рубль при объеме торгов 127 000 тыс. рублей.

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 50,5950 тенге за юань при объеме торгов 200 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,70 тенге за доллар (+1,26), суммарный объем торгов - 237 100 тыс. USD (+113 700 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,4826 % годовых при объеме торгов 283 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.