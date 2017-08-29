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Borgward показал эскиз нового спорткара

29 августа 2017, 16:02

К сожалению, автопроизводитель по-прежнему не раскрывает никаких подробностей.

Компания Borgward опубликовала на «Фейсбуке» второй тизер своей новой таинственной модели. Первый мы видели месяцем ранее.

Судя по тизерам, Borgward готовит спорткар, а некоторые намеки – вроде слогана «Она вернулась!» – позволяют предположить, что речь идет о возрожденной Isabella. Это была самая популярная модель оригинального «Боргварда», обанкротившегося в 1961 году. Она выпускалась в самых разных кузовах, включая купе, и именно двухдверку стоит ожидать от современной компании.

Нынешний Borgward, возрожденный в 2015 году на деньги китайцев Foton, выпускает в Поднебесной два кроссовера – BX7 и BX5. При этом компания строит на своей исторической родине, в Бремене, небольшой завод, который станет производить автомобили для европейского рынка, причем это будут сплошь плагин-гибриды и электромобили. Не исключено, что таинственная модель на тизерах – это как раз первый европейский Borgward в новейшей истории. Его могут полностью рассекретить уже в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте.

Текст: Александр Орехов
Фото: Borgward

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