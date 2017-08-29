Конституция - основа стабильности и дальнейшего поступательного развития Казахстана

Игорь Рогов,

председатель Конституционного Совета РК

Будучи воплощением воли народа, за эти годы Конституция стала прочным фундаментом успешного развития государства и основой национальной правовой системы Республики Казахстан.

Гарантия процветания, согласия и стабильности

Благодаря строгому следованию Основному закону и правильному курсу, заложенному еще на заре независимости Первым Президентом Республики - Елбасы

Нурсултаном Назарбаевым, Казахстан за короткий по историческим меркам период не только состоялся как суверенное и равноправное государство, но и вошел в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира и продвигается к достижению главной цели Стратегии «Казахстан-2050» - вхождение в число 30-ти наиболее развитых государств.

Наглядным свидетельством этого являются миссия Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2017-2018 годы, а также проводимая в Астане Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», которая демонстрирует современные подходы к развитию глобальной экономики и служит дальнейшему повышению благосостояния граждан и росту авторитета страны на международной арене.

В свою очередь Конституция Республики не оставалась каким-то застывшим документом, а подвергалась корректировкам адекватно современным вызовам и трендам по мере созревания необходимых политико-правовых, социально-экономических, национальных и других условий, создавая правовую базу для проводимых реформ и обеспечивая должный уровень конституционализации общественных отношений. Тем самым достигался необходимый баланс между устойчивостью и динамичностью Основного закона, поэтапно все шире раскрывались его созидательные возможности, актуализировалась его востребованность гражданами и государственными органами.

Очередным масштабным преобразованием является конституционная реформа 2017 года, которая открыла новую страницу в политико-правовом развитии государства. Суть ее заключается в перераспределении властных полномочий от Президента к Парламенту и Правительству в рамках президентской формы правления, усилении самостоятельности и ответственности последних за состояние дел в стране, усилении конституционного контроля, укреплении механизмов защиты особо охраняемых конституционных ценностей, прав и свобод человека и гражданина, модернизации основ правоохранительной системы и местного государственного управления и самоуправления.

Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) в своем заключении отметила, что конституционные изменения Казахстана представляют собой шаг вперед в процессе демократизации государства. Реформа задает правильный вектор в дальнейшем развитии страны и свидетельствует об очевидном прогрессе.

В преамбуле и статье 1 Конституции заложена идея о приверженности Казахстана мировым ценностям - утверждение себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Основополагающими принципами деятельности Республики провозглашены общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами.

Все эти положения Основного закона формируют основы конституционного строя, составляют систему основополагающих начал развития общества и государства, обеспечивая, при условии их надлежащего претворения в жизнь, укрепление государственности, планомерное и эффективное ее развитие. Конституция страны, как соединение важнейших норм прямого действия, является безусловной и главной в своем роде гарантией незыблемости и устойчивости общественно-политического строя. Именно она обеспечивает сбалансированность безопасности общества, государства и личности, порядок в их взаимоотношениях, выступая фундаментом конституционной безопасности страны.

Поэтому высший долг любого государства и его ключевая функция состоят в том, чтобы обеспечить соответствие так называемых юридической и фактической конституции, то есть максимальную реализацию конституционных положений. Ценность Конституции тем выше, чем полнее, последовательнее осуществляются гарантирование, реализация, охрана и защита конституционных ценностей и установлений, чем полнее используется их демократический и нравственно-правовой потенциал. Именно строгое следование Основному закону - гарантия процветания, укрепления общественного согласия и политической стабильности в Казахстане.

В режиме конституционной законности

Значимость конституционных ценностей тесно взаимосвязана с уровнем развития и совершенствования гражданского общества, его правовой культурой, от которой в свою очередь зависит состояние законности и правопорядка в стране. В своих выступлениях Глава государства неоднократно подчеркивал, что в ХХI веке успешное общество - это общество юридически грамотных людей. А основа юридической грамотности - прежде всего знание Конституции. Время показало, что успешное решение экономических, политических, социальных задач невозможно без повышения правовой культуры общества, воспитания у каждого гражданина глубокого уважения к Основному закону страны, формирования готовности непосредственно и активно участвовать в претворении нормативных положений в повседневную жизнь.

Один из известных юристов США - Л. Фридмэн в своей книге «Введение в американское право» пишет: «Правовая культура - это барометр общественной жизни, являющийся одновременно и общественной силой, которая определяет, как часто тот или иной закон применяется или нарушается на практике, как его избегают или как им злоупотребляют. Правовая система без правовой культуры не действует».

За эти годы в Республике целенаправленно формируется государство конституционного патриотизма. Главными его принципами являются верховенство права и правопорядок, всеобщее законопослушание и безопасность, свобода и ответственность. В результате принятых мер произошли серьезные изменения в правовом сознании, как государственных служащих, так и граждан.

В этом направлении очередным мощным инструментом программного характера является недавно опубликованная статья Президента Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая затрагивает и эти вопросы. Суть ее заключается в опережающей модернизации общественного сознания, которое является сердцевиной политических и экономических реформ. Общественное сознание включает в себя и правосознание, которое в свою очередь является элементом правовой культуры. Поэтому успешная модернизация общественного сознания требует выработки мер и конкретных проектов, направленных на повышение уровня правосознания и правовой культуры всех субъектов, как государственных, так и институтов гражданского общества и граждан. В этом плане предстоит огромная мировоззренческая и идеологическая работа.

Всеобщее законопослушание как элемент принципа конституционного патриотизма закреплен в статье 34 Основного закона, согласно которой каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. Каждый обязан уважать государственные символы Республики.

Значительная роль в осмыслении и разъяснении конституций, обеспечении их верховенства и прямого действия на всей территории той или иной страны и в сфере международных отношений отводится органам конституционного контроля. Выполняя установленные Основным законом миссию и функции, они выступают активными участниками процесса конституционализации всех сторон жизни общества и государства, способствуют установлению современных системных начал в законодательстве, воплощают общепризнанные и национальные ценности в государственное строительство и правовую систему, стимулируют развитие цивилизованных взаимоотношений между человеком, обществом и государством. Полагаем, что все это в той или иной мере присуще и Конституционному Совету Республики Казахстан, который является активным участником конституционного процесса. В своих нормативных постановлениях и ежегодных посланиях о состоянии конституционной законности в Республике Конституционный Совет особое внимание обращает вопросам формирования Казахстана в качестве правового государства, стержнем которого является режим конституционной законности, указывая на необходимость создания стабильной законодательной основы для полноценной жизнедеятельности государства и общества.

Наполняя реальным содержанием

Дальнейшей интенсификации деятельности Конституционного Совета будут способствовать принятые в этом году поправки в Основной закон и Конституционный закон «О Конституционном Совете Республики Казахстан».

Президент Республики наделен ныне правом направления обращения в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства. Конституцией предусматривается теперь обязательное получение заключения Конституционного Совета о соответствии изменений и дополнений в Конституцию до их вынесения на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91, согласно которому «установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными».

Упрощена процедура обращения судов в Конституционный Совет с представлениями о проверке конституционности норм действующих законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих применению по делу, находящемуся в их производстве. Исключено требование о необходимости подписания представления председателем суда. Теперь обращение должно быть подписано надлежащим субъектом. Согласно процессуальному законодательству, в судах первой инстанции дела рассматриваются единолично судьей, а в апелляционном и кассационном порядке - коллегиально в составе нескольких судей, один из которых является председательствующим. Поэтому применительно к судам надлежащим субъектом для подписания представления является судья, в производстве которого находится дело, а при коллегиальном рассмотрении - председательствующий судья. Новый порядок согласуется с пунктом 1 статьи 77 Конституции, устанавливающим, что судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону.

Представляется, что принятые изменения будут способствовать большей активизации судов, от которых в определенной мере зависит состояние соответствия действующего законодательства Конституции страны.

Сегодня наша страна представляет собой пример успешного утверждения современного конституционализма. Содержание Основного закона соответствует запросам социально-экономической, политической, культурно-гуманитарной и других сфер жизнедеятельности каждого человека, общества и государства, приоритетному курсу страны. Обновленная Конституция является основой дальнейшего совершенствования нормотворческой и правоприменительной практики.

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 437 «О комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» Конституционный Совет в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Конституционного закона «О Конституционном Совете Республики Казахстан» нормативным постановлением от 17 апреля 2017 года № 2 пересмотрел ряд собственных итоговых решений, основанных на ранее действовавших нормах Основного закона.

Всего в результате проведенной работы Конституционным Советом пересмотрено и отменено в полном объеме 6 нормативных постановлений и 21- частично. Данное решение Конституционного Совета открывает простор для переосмысления содержания конституционных положений, которые при необходимости могут быть вновь истолкованы с учетом результатов конституционной реформы.

Парламентом принят инициированный Главой государства Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», которым внесены необходимые коррективы в конституционные законы о Президенте, Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы, Парламенте и статусе его депутатов, Правительстве, Конституционном Совете, судебной системе и статусе судей, выборах и республиканском референдуме, а также новый Закон «О прокуратуре». Тем самым в стране создана современная законодательная база во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, что должно обеспечить эффективное функционирование и развитие национальной правовой системы.

Действующая Конституция страны нуждается в системе мер общегосударственной, общенациональной и общегражданской поддержки. Необходимо понимать, что конституционная модернизация - это не только корректировка текста, разъяснение содержания норм Конституции в соответствии с велением времени. Она включает в себя постоянную работу каждого государственного органа, института гражданского общества и гражданина по дальнейшему наполнению конституционных норм реальным содержанием.

В канун Дня Конституции Республики Казахстан хотел бы поздравить всех казахстанцев с этим государственным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и процветания!