На форуме «Евразийская неделя» обсудили перспективы развития единого рынка труда на евразийском пространстве

На форуме «Евразийская неделя» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) провела круглый стол: «Развитие единого рынка труда: преимущества, идеи, перспектива».

Состоялась дискуссия с участием ведущих международных экспертов в сфере трудовой миграции, представителей заинтересованных государственных органов, предпринимательских структур и общественных организаций государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Участники круглого стола обсудили вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов, расширения и углубления сотрудничества государств-членов в сфере трудовой миграции.

В своем выступлении член Коллегии (министр) ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков отметил, что «Формирование единого рынка труда становится важнейшим приоритетом интеграционного взаимодействия наших стран. Это своеобразный «цементирующий» элемент евразийской интеграции».

Договор о ЕАЭС закрепил условия для свободного движения трудовых ресурсов по всей территории интеграционного объединения и равные права для осуществления трудовой деятельности. Отсутствует необходимость получения разрешительных документов на работу и прохождения дополнительных процедур, обеспечивается признание степеней и квалификаций по многим профессиям, доступ к медицинскому, социальному обеспечению и к образованию для трудящихся и членов их семей. Действующие нормы существенно улучшили правовое положение, сняли значительную часть ограничений по допуску на общий рынок труда и повысили уровень социальной защиты трудящихся в процессе их трудовой деятельности.

«Можно с уверенностью сказать, что имеющиеся возможности способствуют свободному передвижению рабочей силы, формируют условия для комфортного труда граждан стран Союза в рамках нашего интеграционного объединения, оказывают влияние на снижение уровня нелегальной занятости трудящихся мигрантов», - добавил министр ЕЭК.

Вместе с тем остаются и нереализованные возможности. На текущем этапе Комиссия работает над устранением существующих барьеров, препятствующих получению всех преимуществ и выгод, которыми могут воспользоваться трудящиеся и хозяйствующие субъекты в рамках экономической интеграции.

Другим аспектом деятельности ЕЭК является процедурное упрощение взаимных поездок граждан стран Союза в целях повышения мобильности трудящихся.

Тимур Жаксылыков обозначил еще одну задачу Комиссии, над которой идет работа - это совершенствование сотрудничества в сфере оказания содействия организованному привлечению трудящихся для осуществления трудовой деятельности на едином рынке труда.

Одним из вопросов дискуссии стали пенсионные права граждан стран ЕАЭС на территории Союза. Тимур Жаксылыков сообщил, что Евразийская экономическая комиссия совместно с отраслевыми министерствами стран-участниц активно работает над обеспечением пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан страны трудоустройства.

Новые нормы будут закреплены в специальном международном Договоре о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС, и формирование унифицированных пенсионных прав станет еще одним важным шагом на пути к созданию единого рынка труда.

«Механизм взаимодействия заинтересованных органов и организаций по реализации пенсионных прав трудящихся планируется построить на основе использования современных управленческих решений в рамках интегрированной информационной системы Союза», - резюмировал министр ЕЭК.