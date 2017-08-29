В Алматы перевернулась ехавшая на вызов пожарная машина
29 августа 2017, 16:30
Пожарная бригада ехала на тушение огня в частном доме.
В Алматы ехавший на вызов пожарный автомобиль опрокинулся на бок, сообщает Zakon.kz.
Видеозапись инцидента была опубликована в Instagram. "Рыскулова на восток недоезжая Емцова пожарная машина перевернулась", - говорится в подписи к видео.
Пожарная бригада ехала на тушение огня в частном доме. Официальный представитель ДЧС города сообщила, что вызов на пульт поступил в 14:53.
"Поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом по адресу: Алатауский район мкр. Айгерим -2, ул. Алматинская д.19. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 15:03. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горела кровля частного жилого дома с переходом огня на хоз.постройки. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 15:31 и ликвидирован в 16:00", - сообщила официальный представитель.
Площадь пожара составила 70 кв.м. Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: кадр из видео.
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