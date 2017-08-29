Бондарь: Казахстан показывает яркий пример развития конституционного реформирования общества

Проблема разграничения полномочий ветвей власти часто имеет практическое значение и может приобрести острый характер. А потому конституционная реформа, проведенная Казахстаном - актуальный ответ на вызовы современной эпохи. Таким мнением сегодня на международной научно-практической конференции «Конституция и модернизация общества и государства», посвященной дню Конституции РК, поделился судья конституционного суда Российской Федерации Николай Бондарь, передает корреспондент Zakon.kz.

«Не случайно проблемы модернизации современного общества и государства, роли Конституции в осуществлении модернизации обсуждаются здесь в Казахстане. Казахстан показывает очень яркий пример динамичного развития, в том числе конституционного реформирования общества и государства. Объявлен третий этап модернизации, интересная статья президента Назарбаева о модернизации общественного сознания. Это все является свидетельством глубокого анализа процессов развития, попытка определить перспективы развития, в том числе конституционно-правового, наметить конкретные планы, рубежи по решению очень сложных вопросов, связанных с вызовами, которые имеют место в современной политической, экономической, правовой жизни», - сказал Бондарь.

Он отметил важность для стран СНГ поиска оптимальных государственных моделей, обмена опытом и его совместное изучение.

«Я с большим интересом познакомился с теми изменениями, которые произошли в рамках конституционной реформы, и даже для себя отметил не менее 10 пунктов, перечислять их сейчас не буду», - подчеркнул судья.

«Те изменения, которые произошли сейчас в Казахстане, это поиск новых подходов для еще более эффективного решения всех тех вопросов, которые имеют практическое значение, - продолжил он. - Я сейчас не буду вдаваться в детали, но могу отметить, что, например, поиск оптимального соотношения полномочий между органами власти различных ветвей: законодательной, исполнительной, судебной - это проблема, которая носит универсальный характер».

По его словам, распределение полномочий между различными ветвями власти - проблема всех стран, включая Россию, Францию, Англию, США и другие западные страны.

«Это проблема всегда имеет практическое значение и приобретает очень часто острый характер, достаточно вспомнить все то, что происходит сейчас на политическом олимпе США. Это показатель того, что не все так просто и совершенно в конституционных механизмах разделения властей в США, как мы до недавнего времени представляли», - заключил он.

Татьяна Ковалева