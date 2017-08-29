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Аким Астаны рассказал, для чего чиновники ездят на общественном транспорте

29 августа 2017, 16:51

Сразу несколько чиновников были замечены пользователями социальных сетей в автобусах столицы

Сотрудники акимата выполняют поручения Асета Исекешева и ездят на общественном транспорте, сообщает Zakon.kz. Сразу несколько чиновников были замечены пользователями социальных сетей в автобусах столицы. Как оказалось, сотрудники акимата ездят на автобусе, чтобы изнутри понять какие проблемы имеются в сфере общественного транспорта и решить их.

«Еженедельно подводим итоги результатов поездок сотрудников акимата в общественном транспорте. Кто-то увидел вначале несколько фото поездок, но на самом деле все по итогам поездок скидывали свои замечания и предложения. По результатам принимаются как оперативные меры так и вырабатываются системные меры. Работа будет продолжаться.
В этой сфере много сложных вопросов, сейчас по ним идёт работа, в сентябре обсудим на публичных слушаниях», - написал столичный градоначальник на страниц в Facebook.

Фото facebook.com

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