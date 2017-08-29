Аким Астаны рассказал, для чего чиновники ездят на общественном транспорте

Сотрудники акимата выполняют поручения Асета Исекешева и ездят на общественном транспорте, сообщает сообщает Zakon.kz . Сразу несколько чиновников были замечены пользователями социальных сетей в автобусах столицы. Как оказалось, сотрудники акимата ездят на автобусе, чтобы изнутри понять какие проблемы имеются в сфере общественного транспорта и решить их.





«Еженедельно подводим итоги результатов поездок сотрудников акимата в общественном транспорте. Кто-то увидел вначале несколько фото поездок, но на самом деле все по итогам поездок скидывали свои замечания и предложения. По результатам принимаются как оперативные меры так и вырабатываются системные меры. Работа будет продолжаться.

В этой сфере много сложных вопросов, сейчас по ним идёт работа, в сентябре обсудим на публичных слушаниях», - написал столичный градоначальник на страниц в Facebook.



