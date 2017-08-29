Аким Астаны рассказал, для чего чиновники ездят на общественном транспорте
29 августа 2017, 16:51
Сразу несколько чиновников были замечены пользователями социальных сетей в автобусах столицы
Сотрудники акимата выполняют поручения Асета Исекешева и ездят на общественном транспорте, сообщает Zakon.kz. Сразу несколько чиновников были замечены пользователями социальных сетей в автобусах столицы. Как оказалось, сотрудники акимата ездят на автобусе, чтобы изнутри понять какие проблемы имеются в сфере общественного транспорта и решить их.
«Еженедельно подводим итоги результатов поездок сотрудников акимата в общественном транспорте. Кто-то увидел вначале несколько фото поездок, но на самом деле все по итогам поездок скидывали свои замечания и предложения. По результатам принимаются как оперативные меры так и вырабатываются системные меры. Работа будет продолжаться.
В этой сфере много сложных вопросов, сейчас по ним идёт работа, в сентябре обсудим на публичных слушаниях», - написал столичный градоначальник на страниц в Facebook.
Фото facebook.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875458-1a27b2d275ba35af082c072fe887e24d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...