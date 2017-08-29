В Астане проходит выставка южноказахстанских товаропроизводителей «Оңтүстік өнімдері»

В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области стартовала выставка южноказахстанских товаропроизводителей «Оңтүстік өнімдері». В мероприятии принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который отметил, что у посетителей выставки есть уникальная возможность ознакомиться с инвестиционным и туристическим потенциалом региона, передает пресс-служба акима ЮКО.









«В этом году в нашей стране проходит поистине удивительное событие – «Астана ЭКСПО-2017», международная выставка, которая является символом индустриализации, демонстрации технических и технологических достижений, новых идей и интересных проектов. На выставке, представлена продукция предприятий пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительной индустрии. Проведение сегодняшнего мероприятия для нас очень важное событие. Мы имеем возможность представить наши достижения и установить тесные связи между потребителями и производителями», - сказал Ж.Туймебаев.









Отметим, что в выставке принимают участие более 60 предприятий отраслей пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительной индустрии региона.





Кроме того, свои павильоны представили АО «НК социально-предпринимательская корпорация «Шымкент», ТОО «Управляющая компания индустриальными зонами «Оңтүстік», АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Оңтүстік», ТОО «Транспортно-логистические зоны», ТОО «Центр обслуживания предпринимателей «Оңтүстік», ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік», микрофинансовая организация «Ырыс» и КГУ «Туристический информационный центр».









Во Дворце «Мира и согласия» жители и гости столицы ознакомятся с продукцией, выпускаемой в области. В частности, ковровые изделия, чулочно-носочные изделия, текстильные изделия для дома, одежда и школьная форма, комплекты для новорожденных, мужские костюмы. Кроме того, вниманию общественности предложена следующая продукция: трансформаторы, лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, медицинское оборудование, строительные товары и продовольственная продукция.









Стоит особо отметить, что посетители выставки имеют возможность приобрести продукцию на 15-20% ниже рыночной цены.









В рамках данного мероприятия на LED экране будет демонстрироваться видеоролик об инвестиционной привлекательности ЮКО, и фильм о промышленных предприятиях области.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



