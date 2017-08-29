Honda построила первый электромобиль для Европы
29 августа 2017, 16:53
Автопроизводитель опубликовал единственный тизер новинки и раскрыл ее название – Urban EV Concept.
Совершенно новый электромобиль для глобального рынка, который «Хонда» анонсировала в начале этого лета, будет представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Автопроизводитель опубликовал единственный тизер новинки и раскрыл ее название – Urban EV Concept. Концепт-кар является предвестником будущей серийной модели, которая станет первой полностью электрической Honda в Европе.
У Honda уже имеется большой электрический седан Clarity Electric, но, как и водородный Clarity Fuel Cell, он предназначен, главным образом, для Японии и США. Urban EV, судя по названию, будет компактной городской моделью.
Помимо концептуального электрокара, Honda покажет во Франкфурте прототип CR-V Hybrid, предвосхищающий европейскую спецификацию кроссовера последнего поколения, обновленную малолитражку Jazz и дизельный хетчбэк Civic.
Текст: Александр Орехов
Фото: Honda
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875460-3f3d1073434af5b1be566e40e4b3b173
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...