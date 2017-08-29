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Honda построила первый электромобиль для Европы

29 августа 2017, 16:53

Автопроизводитель опубликовал единственный тизер новинки и раскрыл ее название – Urban EV Concept.

Совершенно новый электромобиль для глобального рынка, который «Хонда» анонсировала в начале этого лета, будет представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Автопроизводитель опубликовал единственный тизер новинки и раскрыл ее название – Urban EV Concept. Концепт-кар является предвестником будущей серийной модели, которая станет первой полностью электрической Honda в Европе.

У Honda уже имеется большой электрический седан Clarity Electric, но, как и водородный Clarity Fuel Cell, он предназначен, главным образом, для Японии и США. Urban EV, судя по названию, будет компактной городской моделью.

Помимо концептуального электрокара, Honda покажет во Франкфурте прототип CR-V Hybrid, предвосхищающий европейскую спецификацию кроссовера последнего поколения, обновленную малолитражку Jazz и дизельный хетчбэк Civic.

Текст: Александр Орехов
Фото: Honda

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