Honda построила первый электромобиль для Европы

Совершенно новый электромобиль для глобального рынка, который «Хонда» анонсировала в начале этого лета, будет представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Автопроизводитель опубликовал единственный тизер новинки и раскрыл ее название – Urban EV Concept. Концепт-кар является предвестником будущей серийной модели, которая станет первой полностью электрической Honda в Европе.





У Honda уже имеется большой электрический седан Clarity Electric, но, как и водородный Clarity Fuel Cell, он предназначен, главным образом, для Японии и США. Urban EV, судя по названию, будет компактной городской моделью.





Помимо концептуального электрокара, Honda покажет во Франкфурте прототип CR-V Hybrid, предвосхищающий европейскую спецификацию кроссовера последнего поколения, обновленную малолитражку Jazz и дизельный хетчбэк Civic.



