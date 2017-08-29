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Макрон заявил, что в ООН будет работать новая контактная группа по Сирии

29 августа 2017, 16:56

Макрон отметил, что группа "начнет работу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре".

Новая контактная группа по ситуации в Сирии начнет работу в ООН в сентябре, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце, передает РИА Новости.

"Мы выступили с инициативой создания новой контактной группы, куда войдут ключевые актеры по Сирии", — сказал французский лидер.

В своей речи Макрон отметил, что группа "начнет работу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре".

Виктория Иванова
Фото © РИА Новости / Сергей Гунеев

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