Макрон заявил, что в ООН будет работать новая контактная группа по Сирии
29 августа 2017, 16:56
Макрон отметил, что группа "начнет работу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре".
Новая контактная группа по ситуации в Сирии начнет работу в ООН в сентябре, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце, передает РИА Новости.
"Мы выступили с инициативой создания новой контактной группы, куда войдут ключевые актеры по Сирии", — сказал французский лидер.
В своей речи Макрон отметил, что группа "начнет работу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре".
Виктория Иванова
Фото © РИА Новости / Сергей Гунеев
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