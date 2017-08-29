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Назарбаев: Казахстан способствует мирному использованию атомной энергии

29 августа 2017, 16:57

Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встреча с Генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи глава государства поприветствовал визит Ю.Амано в Казахстан, приуроченный к открытию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

"Сегодняшнее мероприятие является итогом многолетней совместной работы по созданию банка низкообогащенного урана. Для Казахстана - это очень важное событие", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения.

"Как государство, обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному использованию атомной энергии", - отметил глава государства.

Также Президент Казахстана отметил всесторонний и крепнущий характер сотрудничества нашей страны с Агентством.

В свою очередь Генеральный директор МАГАТЭ, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приём, оказанный делегации.

"Данное мероприятие стало возможным, в первую очередь, благодаря Вашей личной поддержке и участию, а также нашему плодотворному сотрудничеству", - сказал Ю.Амано.

Кроме того, Генеральный директор Агентства отметил, что наряду с открытием здания хранения низкообогащенного урана, важными также представляются вопросы закупок и транспортировки данного вида сырья.

Фото: lenta.ru

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