Назарбаев: Казахстан способствует мирному использованию атомной энергии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встреча с Генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.





В ходе встречи глава государства поприветствовал визит Ю.Амано в Казахстан, приуроченный к открытию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.





"Сегодняшнее мероприятие является итогом многолетней совместной работы по созданию банка низкообогащенного урана. Для Казахстана - это очень важное событие", - сказал Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения.





"Как государство, обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному использованию атомной энергии", - отметил глава государства.





Также Президент Казахстана отметил всесторонний и крепнущий характер сотрудничества нашей страны с Агентством.





В свою очередь Генеральный директор МАГАТЭ, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приём, оказанный делегации.





"Данное мероприятие стало возможным, в первую очередь, благодаря Вашей личной поддержке и участию, а также нашему плодотворному сотрудничеству", - сказал Ю.Амано.





Кроме того, Генеральный директор Агентства отметил, что наряду с открытием здания хранения низкообогащенного урана, важными также представляются вопросы закупок и транспортировки данного вида сырья.



