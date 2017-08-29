40 актюбинских семей обрели собственное жилье в преддверии Дня Конституции

По итогам 2017 года в Актюбинской области планируется сдать в эксплуатацию не менее 650 тысяч квадратных метров жилья.

В преддверии Дня Конституции РК в Актобе сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом, расположенный в новом перспективном микрорайоне «Батыс-2».





40 семей в самое ближайшее время въедут в новые квартиры с чистовой современной отделкой, в том числе приобретенные благодаря участию в системе жилстройсбережений.









Ключи новоселам сегодня, 29 августа, вручил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.





- Политика нашего государства, Президента страны в первую очередь направлена на обеспечение экономического роста, повышение благосостояния населения. В Казахстане гарантированы права граждан на обеспечение жильем, и государство принимает все необходимые меры для реализации данного права. В прошлом году по области в эксплуатацию было введено более 610 тысяч квадратных метров жилья, почти 5 тысяч семей получили новые квартиры. Всего 7 лет назад на месте микрорайона «Батыс-2» была пустошь, а сегодня это современный жилой массив, где каждые 2-3 месяца сдается в эксплуатацию очередной многоэтажный жилой дом. Реализация программы «Нурлы жер» позволяет активно застраивать и жилой массив «Нур Актобе». Все это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки. От имени руководства области поздравляю вас с Днем Конституции и обретением собственного жилья, - обратился к новоселам Бердыбек Сапарбаев.









Стоит отметить, что по итогам 2017 года в Актюбинской области планируется сдать в эксплуатацию не менее 650 тысяч квадратных метров жилья.





Глава региона сегодня также посетил торжественное мероприятие по случаю открытия Центра гармоничного развития ребенка «Резиденция детства», основная миссия которого - умственное и духовное развитие детей. В частности, ежедневно до 800 детей школьного возраста смогут посещать кружки хореографии, изобразительного искусства, ментальной математики, спортивные секции и др.









Резиденция детства расположилась в новом Многофункциональном комплексе, открытие которого обеспечило постоянными рабочими местами 100 человек. Также на первом этаже Комплекса планируется разместить новый центр предоставления всех видов государственных услуг, оказываемых городским акиматом и коммунальными предприятиями.







