Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

40 актюбинских семей обрели собственное жилье в преддверии Дня Конституции

29 августа 2017, 16:58

По итогам 2017 года в Актюбинской области планируется сдать в эксплуатацию не менее 650 тысяч квадратных метров жилья.

В преддверии Дня Конституции РК в Актобе сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом, расположенный в новом перспективном микрорайоне «Батыс-2».

40 семей в самое ближайшее время въедут в новые квартиры с чистовой современной отделкой, в том числе приобретенные благодаря участию в системе жилстройсбережений.


Ключи новоселам сегодня, 29 августа, вручил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

- Политика нашего государства, Президента страны в первую очередь направлена на обеспечение экономического роста, повышение благосостояния населения. В Казахстане гарантированы права граждан на обеспечение жильем, и государство принимает все необходимые меры для реализации данного права. В прошлом году по области в эксплуатацию было введено более 610 тысяч квадратных метров жилья, почти 5 тысяч семей получили новые квартиры. Всего 7 лет назад на месте микрорайона «Батыс-2» была пустошь, а сегодня это современный жилой массив, где каждые 2-3 месяца сдается в эксплуатацию очередной многоэтажный жилой дом. Реализация программы «Нурлы жер» позволяет активно застраивать и жилой массив «Нур Актобе». Все это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки. От имени руководства области поздравляю вас с Днем Конституции и обретением собственного жилья, - обратился к новоселам Бердыбек Сапарбаев.



Стоит отметить, что по итогам 2017 года в Актюбинской области планируется сдать в эксплуатацию не менее 650 тысяч квадратных метров жилья.

Глава региона сегодня также посетил торжественное мероприятие по случаю открытия Центра гармоничного развития ребенка «Резиденция детства», основная миссия которого - умственное и духовное развитие детей. В частности, ежедневно до 800 детей школьного возраста смогут посещать кружки хореографии, изобразительного искусства, ментальной математики, спортивные секции и др.


Резиденция детства расположилась в новом Многофункциональном комплексе, открытие которого обеспечило постоянными рабочими местами 100 человек. Также на первом этаже Комплекса планируется разместить новый центр предоставления всех видов государственных услуг, оказываемых городским акиматом и коммунальными предприятиями.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...