Глобальное потепление может вызвать энергетический коллапс в Европе
29 августа 2017, 17:01
Повышение температуры может спровоцировать огромный спрос населения на электроэнергию.
Исследование, опубликованное журналом PNAS, проливает свет на перспективу возникновения дефицита энергии в Центральной и Южной Европе, пишет Life.ru.
Учёные из Потсдамского института исследований климатических воздействий пришли к выводу, что средний рост температуры значительно повысит спрос на электроэнергию именно в южных регионах континентальной Европы, которые обгонят при этом северные страны, такие как Норвегия или Швеция.
По мнению учёных, в значительной степени может пострадать и энергетическая инфраструктура. Рост нагрузок на электросети может привести к авариям и значительным ограничениям энергопотребления, что, скорее всего, ещё сильнее усугубит ситуацию.
От повышения средней температуры климата, по мнению учёных, пострадают все сектора экономики стран Европы, включая промышленность и сельское хозяйство. Неизбежным специалисты называют и повышение стоимости самой электроэнергии. Несмотря на мрачный прогноз, в ближайшие несколько десятилетий повышенные нагрузки на электросети для Европы будут явлением сезонным.
Сергей Андреев
Фото с сайта betool.fr
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875466-c556f23b8ce6db5910b921a1d38ef782
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...