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Глобальное потепление может вызвать энергетический коллапс в Европе

29 августа 2017, 17:01

Повышение температуры может спровоцировать огромный спрос населения на электроэнергию.

Исследование, опубликованное журналом PNAS, проливает свет на перспективу возникновения дефицита энергии в Центральной и Южной Европе, пишет Life.ru.

Учёные из Потсдамского института исследований климатических воздействий пришли к выводу, что средний рост температуры значительно повысит спрос на электроэнергию именно в южных регионах континентальной Европы, которые обгонят при этом северные страны, такие как Норвегия или Швеция.

По мнению учёных, в значительной степени может пострадать и энергетическая инфраструктура. Рост нагрузок на электросети может привести к авариям и значительным ограничениям энергопотребления, что, скорее всего, ещё сильнее усугубит ситуацию.

От повышения средней температуры климата, по мнению учёных, пострадают все сектора экономики стран Европы, включая промышленность и сельское хозяйство. Неизбежным специалисты называют и повышение стоимости самой электроэнергии. Несмотря на мрачный прогноз, в ближайшие несколько десятилетий повышенные нагрузки на электросети для Европы будут явлением сезонным.

Сергей Андреев
Фото с сайта betool.fr

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