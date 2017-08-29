Глобальное потепление может вызвать энергетический коллапс в Европе

Исследование, опубликованное журналом PNAS, проливает свет на перспективу возникновения дефицита энергии в Центральной и Южной Европе, пишет пишет Life.ru





Учёные из Потсдамского института исследований климатических воздействий пришли к выводу, что средний рост температуры значительно повысит спрос на электроэнергию именно в южных регионах континентальной Европы, которые обгонят при этом северные страны, такие как Норвегия или Швеция.





По мнению учёных, в значительной степени может пострадать и энергетическая инфраструктура. Рост нагрузок на электросети может привести к авариям и значительным ограничениям энергопотребления, что, скорее всего, ещё сильнее усугубит ситуацию.





От повышения средней температуры климата, по мнению учёных, пострадают все сектора экономики стран Европы, включая промышленность и сельское хозяйство. Неизбежным специалисты называют и повышение стоимости самой электроэнергии. Несмотря на мрачный прогноз, в ближайшие несколько десятилетий повышенные нагрузки на электросети для Европы будут явлением сезонным.





Сергей Андреев