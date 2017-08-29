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Аким ВКО сделал подарок сельскому детскому саду

29 августа 2017, 17:02

Аким области остался под впечатлением, и отметил, что такой сельский садик ничем не уступает городскому.

Во время рабочей поездки в Кокпектинский район аким ВКО Даниал Ахметов посетил дошкольное учреждение, которое построил местный предприниматель в рамках программ «Туған жер» и государственно-частного партнерства, передает пресс-служба акима ВКО.

Для полного охвата детей дошкольным образованием и воспитанием в селе Преображенка два года назад открыли детский сад. Даниал Ахметов посетил учреждение и посмотрел, какие условия созданы для детей.

– Каждый имеет возможность помочь своим землякам, как это сделал Ержан Койгельдин, – отметил Даниал Ахметов.

Глава местного крестьянского хозяйства «Өрнек», внук героя Советского Союза К.Аухадиева. Дошкольное учреждение он построил на месте старого заброшенного здания и обеспечил 20 человек работой, а 40 ребятишек получили возможность посещать современный садик.

Аким области остался под впечатлением, и отметил, что такой сельский садик ничем не уступает городскому. Учреждению, для проведения мероприятий, Даниал Ахметов подарил музыкальный центр.

Фото: www.cps06.ru


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