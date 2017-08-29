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Коровы в Президентском парке развеселили астанчан

29 августа 2017, 17:07

Астанчане недоумевают, откуда вблизи президентской резиденции появились гуляющие без присмотра бычки.

Пользователь Facebook Максим Дементьев выложил в соцсеть видео, как по Президентскому парку на левобережье Астаны разгуливают коровы, сообщает Sputnik Казахстан.

Откуда взялись коровы, неторопливо разгуливающие на фоне футуристического здания библиотеки Первого Президента и Акорды, неизвестно.

Пользователи соцсетей умиляются животным, по непонятным причинам появившимся в центре города.


Фото: Facebook / Максим Дементьев



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