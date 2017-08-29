Доброй вестью для жителей Алматинской области стала – новая школа в селе Узынагаш
29 августа 2017, 17:10
В данный момент в новую школу приняты 850 учеников.
В преддверии нового учебного года в Алматинской области начался сезон открытия новых школ. С каждым годом число Жетысусцев растет, ведь подрастают почти тысячи граждан страны. И в этом учебном году в школы пойдут почти 49 тысяч первоклассников передает zakon.kz.
Среди них и ученики новой школы на 1200 мест в селе Узынагаш Жамбылского района. Отметим, что учебное заведение построили в рамках государственной программы «Нұрлы жол».
Разделить радость с жителями села Узынагаш Жамбылского района приехал и аким области Амандык Баталов. Он поздравил всех с таким замечательным событием.
– Дорогие ребята, учителя, ребята сегодня у нас радостное и незабываемое событие: для вас распахнула двери новая современная школа, где созданы самые прекрасные условия для учебы и воспитания детей. Все это результат политики Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, реализации государственных программ. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и стать достойными гражданами своей страны.
Кроме того, в своем выступлении Амандык Баталов отметил, что в области в этом году до конца года откроются 35 школ, из них к первому сентября распахнут свои двери 27, а в первый класс пойдут 49 тысяч детей.
В свою очередь от лица жителей села ветеран-педагог поблагодарил Алтынжан Нусипалиев.
- Теперь наши дети будут обучаться в новой, красивой, а главное в безопасной школе. Уверен , что преподаватели дадут лучшие знания для наших учеников. И в скором времени именно подрастающее поколение поднимут нашу страну еще на одну ступень, - сказал Алтынжан Нусипалиев.
Затем в торжественной обстановке руководитель строительной фирмы «Риголит» вручил символический ключ от нового здания директору школы Серику Тилепбергенову.
В благодарность строителям ученики адресовали всем гостям праздника свои стихи, песни и танцы. Дети не скрывали своей радости, это чувствовалось в каждом выступлении.
Напомним, что ТОО «Риголит» начало строить школу в августе 2016 года и закончила в назначенные сроки. Здесь имеются 60 учебных кабинетов, среди которых по 2 кабинета химии, физики, биологии, 4 кабинета информатики, каждый из которых обеспечен специальным оборудованием. Также есть 2 биб-лиотеки, 2 кабинета технологии, 2 спортзала, в том числе и гимнастический зал, и столовая на 230 мест.
В данный момент в новую школу приняты 850 учеников.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875470-4582fc01791eff6b811b1188c8fdf026
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...