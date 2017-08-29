Доброй вестью для жителей Алматинской области стала – новая школа в селе Узынагаш

В преддверии нового учебного года в Алматинской области начался сезон открытия новых школ. С каждым годом число Жетысусцев растет, ведь подрастают почти тысячи граждан страны. И в этом учебном году в школы пойдут почти 49 тысяч первоклассников передает zakon.kz





Среди них и ученики новой школы на 1200 мест в селе Узынагаш Жамбылского района. Отметим, что учебное заведение построили в рамках государственной программы «Нұрлы жол».





Разделить радость с жителями села Узынагаш Жамбылского района приехал и аким области Амандык Баталов. Он поздравил всех с таким замечательным событием.









– Дорогие ребята, учителя, ребята сегодня у нас радостное и незабываемое событие: для вас распахнула двери новая современная школа, где созданы самые прекрасные условия для учебы и воспитания детей. Все это результат политики Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, реализации государственных программ. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и стать достойными гражданами своей страны.





Кроме того, в своем выступлении Амандык Баталов отметил, что в области в этом году до конца года откроются 35 школ, из них к первому сентября распахнут свои двери 27, а в первый класс пойдут 49 тысяч детей.









В свою очередь от лица жителей села ветеран-педагог поблагодарил Алтынжан Нусипалиев.





- Теперь наши дети будут обучаться в новой, красивой, а главное в безопасной школе. Уверен , что преподаватели дадут лучшие знания для наших учеников. И в скором времени именно подрастающее поколение поднимут нашу страну еще на одну ступень, - сказал Алтынжан Нусипалиев.









Затем в торжественной обстановке руководитель строительной фирмы «Риголит» вручил символический ключ от нового здания директору школы Серику Тилепбергенову.





В благодарность строителям ученики адресовали всем гостям праздника свои стихи, песни и танцы. Дети не скрывали своей радости, это чувствовалось в каждом выступлении.









Напомним, что ТОО «Риголит» начало строить школу в августе 2016 года и закончила в назначенные сроки. Здесь имеются 60 учебных кабинетов, среди которых по 2 кабинета химии, физики, биологии, 4 кабинета информатики, каждый из которых обеспечен специальным оборудованием. Также есть 2 биб-лиотеки, 2 кабинета технологии, 2 спортзала, в том числе и гимнастический зал, и столовая на 230 мест.





В данный момент в новую школу приняты 850 учеников.



