86 проектов реализуется в Атырауской области в рамках программы «Рухани жаңғыру»

Всего на сегодняшний день проектным офисом было рассмотрено 162 проекта, все они представлены акиматами всех уровней, управлениями и различными организациями.

Вчера, 28 августа под председательством акима области Нурлана Ногаева состоялось первое заседание созданного экспертного совета по реализации государственной программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.





На сегодняшний день из обозначенных 86 проектов, 21 проект уже реализован, оставшиеся 65 планируется завершить до конца следующего года. На эти цели из местного бюджета выделено 155 миллионов тенге, общая сумма финансирования до 2021 года составит 1,7 миллиарда тенге.

Основная задача экспертного Совета, в состав которого вошли известные в регионе ученые, краеведы, историки и общественные деятели, это рассмотрение и утверждение проектов, которые должны войти в программу.





И озвученная цифра в 86 проектов имеет все шансы дополниться новыми, интересными предложениями.





Всего на сегодняшний день проектным офисом было рассмотрено 162 проекта, все они представлены акиматами всех уровней, управлениями и различными организациями.





На прошедшем заседании было представлено 43 самых важных проекта. Самыми крупными из них станет проект реконструкции некрополя «Акмешит» и строительство центра «Қазақ елі» в городе Атырау. Часть проектов будет профинансирована за счет местного бюджета, часть за счет спонсорских средств.









- Глава государства в рамках данной программы предлагает ряд поэтапных шагов в отношении модернизации казахстанского общества, - подытожил заседание совета аким Атырауской области Нурлан Ногаев. – Мы должны полностью охватить все слои населения, вовлечь в работу общественные организации, чтобы каждый житель области стал участником программы. Только в этом случае мы сможем добиться положительных результатов в этом направлении.



