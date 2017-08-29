Сутенер удерживал в Актау пять женщин, принуждая их оказывать интимные услуг
29 августа 2017, 17:14
На данный момент ведется досудебное расследование.
В Атырау сотрудниками областного ДВД в ходе оперативно-профилактического мероприятия «STOP трафик» задержан житель города Алматы, занимавшийся сводничеством, передает atpress.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Атырауской области, задержанный 48-летний мужчина принуждал группу женщин к оказанию интимных услуг.
В заявлении пресс-службы говорится: «…занимаясь сводничеством, путем угроз мужчина отбирал деньги у женщин». При этом уточняется, что потерпевшим дамам, а их по полицейской сводке проходит пятеро, от 19 до 38 лет.
На данный момент ведется досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу и находится в изоляторе временного содержания УВД города Атырау.
Фото www.ngapost.com
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