Проект "100 новых лиц Казахстана": Мой муж Сайран Айткожин - уникальный человек!

"Если он делает что-то, то не ради денег или славы. Это всё от души".

Проект "100 новых лиц Казахстана" - это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы.

Идейным вдохновителем проекта стал Нурсултан Назарбаев, который в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» предложил собрать истории конкретных людей, которых породила эпоха Независимости.

Рассказать о них может любой желающий. Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих, поделитесь их историей со всеми. Пусть вся страна узнает об этих людях!

Продолжая цикл публикаций о кандидатах проекта "100 новых лиц Казахстана", портал Zakon.kz расскажет об астанчанине Сайране Кабдуалиевиче Айткожине.

На данный момент Сайран – директор ИП «Аксултан». В 1999 году в своем родном посёлке Каракол (Вишнёвка) он построил мечеть. После провёл торжественный той, посвящённый 1500-летию Туркестана. Сайран - один из немногих казахстанцев, кто совершил хадж в Мекку пешком.

В двадцатилетнем возрасте о его трудах писали почти все республиканские газеты: «Астана ақшамы», «Егемен Қазақстан», «Вечерняя Астана», «Алматы ақшамы». С 2015 года в газете «Вечерняя Астана» публикуются его стихи и рассказы. Также о Сайране написали в книге "Қазақстан қажылары" (тома 5, 8, 10).

Его супруга, Джунусова Айнаш Болатбековна – мать-героиня, воспитывает семерых детей. В 2013 году она была награждена подвеской «Күміс алқа», а в 2016 году - подвеской «Алтын алқа».

Айнаш Болатбековна рассказала корреспонденту портала о своем муже.

- Айнаш, расскажите о мечети в селе Вишнёвка. Что сподвигло вашего мужа на такое строительство?

- Он построил мечеть в своем родном селе. В то время оно называлось Вишнёвка, сейчас Каракол. И построенная мечеть также называется - "Каракол мешетi". Он её построил совсем молодым парнишкой, ему было 23 года. В то время он уже интересовался религией и видел, что происходит вокруг. Это были 90-е годы, безработица, упадок села. В Вишнёвке жили почти одни старики, а имевшаяся молодежь не знала, куда себя применить. Молодые люди, можно сказать, разлагались, работы не было.

Сайран задавался вопросом - что он может сделать для села, для своей Родины. Тогда он решил построить эту мечеть, чтобы обогатить как-то сельскую молодежь, чтобы местным старикам было куда приходить и читать намаз, чтобы было где проводить какие-то религиозные праздники. Чтобы молодежь бросила все свои нехорошие дела. Он хотел поднять духовную составляющую.

- Очень интересно узнать о том, как Сайран совершил хадж пешком.

- Хадж пешком он совершил уже после строительства мечети и проведения торжественного тоя, посвящённого 1500-летию Туркестана. Это была археологическая экспедиция через весь Казахстан и другие страны. Это масштабное республиканское мероприятие.









Об этой экспедиции он случайно узнал от соседа. Сайран с детства мечтал об этом, поэтому быстро собрал документы, вещи и приехал в Астану. Сайран сдал все справки и 30 сентября 1999 года, прямо в свой день рождения, он попал в эту экспедицию. Кстати, мы с ним познакомились именно в тот самый день, я будучи молодой студенткой провожала его в этот пеший хадж.

В одном интервью СМИ Сайран рассказывал, что это путешествие было предпринято столичным филиалом Академии валеологии и двумя фондами милосердия. В нем дали согласие участвовать 100 паломников со всего Казахстана, и оно должно было завершиться в дни Курбан айта в святой Мекке в начале марта 2000 года.

После этого Сайран еще несколько раз совершал хадж. В 2010 году совершил хадж ради тяжело заболевшего брата (у него было онкологическое заболевание), в 2011 году посвятил поездку маме, а в 2012 повез в святые места сына-первенца.









"Когда я отправлялся в хадж из Астаны 30 сентября 1999 года, кстати, в день своего рождения, познакомился на перроне с девушкой, влюбился с первого взгляда. В Мекке пожелал вернуться домой и жениться на той светлой, улыбчивой незнакомке из аграрного университета. И иметь много детей. Сразу после хаджа мы с Айнаш сыграли свадьбу, у нас семеро детей", - вспоминает Сайран.

Айнаш также отмечает, что еще Сайран в 2012 году побывал в третьей святыне Ислама - мечети Аль-Акса («Удалённая») в Иерусалиме (Эль-Кудсе).

- Айнаш, расскажите о своих семерых детях.

- У нас четверо девочек и три мальчика. В семье уже пятеро школьников. Один из сыновей в этом году идет в первый класс. Они все учатся в гимназии №3 в Астане. Они все у нас отличники, старший сын закончил 9 класс с красным аттестатом. Все наши дети, которые учатся в школе, призеры городских олимпиад, а старший сын - республиканских олимпиад.

Старший сын Аксултан и дочь Малика, как и их папа, пишут стихи и рассказы. Кстати, сейчас они все вместе участвуют в конкурсе "Алтын қалам". Сын отправил свои произведения "Тропа " и "Цветок Евразии". А Сайран отправил на конкурс автобиографическую книгу о своем путешествии "Хаджнаме - долгая дорога в Мекку". Это путевые заметки о хадже пешком. Пока Сайран шел в Мекку, то все записывал в свой дневник.

Неделю назад я передала книгу мужа "Хаджнаме - долгая дорога в Мекку" в Министерство информации и коммуникаций РК Даурену Абаеву. Сайран посвятил её 25-летию Независимости РК, первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и 100-летию Алаш Орды.

Также на конкурс он отправил свою повесть "Роза" и сказку "Волшебный ларец". Всё это он сам сочинил. Он посвятил себя писательской деятельности. Пишет о патриотизме, о любви к Родине. К примеру, повесть "Целинный край моего детства" даже печаталась в газете "Целина".

- Айнаш, поделитесь своим мнением о проекте "100 новых лиц Казахстана".

- Я считаю, что проект - это уникальная возможность для каждого гражданина! Мы живем в то время, когда у нас хорошо развита техника и информация находится в свободном доступе. Каждый казахстанец может себя проявить каким-то добрым делом.

Мой муж уникальный человек. Если он делает что-то, то не ради денег или славы. Это всё от души. Сайран никогда никого не просит. Мечеть он строил полностью на свои деньги, а в хадж он пошел совсем с пустыми карманами.

Также Айнаш поделилась радостной новостью. В этом году их семья победила в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы». В столичном туре они заняли второе место. Семье вручили диплом от акима столицы Асета Исекешева.









Напомним, на сайте 100esim.el.kz продолжается сбор заявок. Каждый желающий может направить информацию о себе или своих знакомых для рассмотрения на включение в проект.

Люди, которые участвуют в проекте, несомненно, станут образцом для подражания. Также проект окажет позитивное влияние на процесс формирования меритократического общества в Казахстане.

Как отмечал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, мы не должны зацикливаться на людях, которые уже известны, нужно искать неизвестных героев среди нас. Это истории наших с вами современников, чей жизненный путь является примером для подражания, а их отличительными чертами является постоянное стремление к саморазвитию и самообразованию.

Фото из личного архива Айнаш Джунусовой и Сайрана Айткожина