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В Алматы в Ауэзовском районе на очереди в детский сад стоят более 4000 детей

29 августа 2017, 17:19

В этом году в районе планируют открыть 12 частных детских садов на 650-700 мест.

Ауэзовский район является самым густонаселенным районом Южной столицы. Там проживают более 285 тыс. человек. На сегодняшний день на очередь в дошкольное учреждение стоят около 4500 детей, сообщает Zakon.kz.

«Наш район является спальным, это обуславливает нехватку детских дошкольных учреждений. На сегодняшний день очередь для детей от 3 до 6 лет составляет порядком 4500 человек. Связи с этим, в соответствии с распоряжением акима Алматы у нас ведется работа по организации частных детских садов, дошкольных учреждений. Если в 2015 году за счет бюджета было построено 7 государственных садов и создано 800 мест, то в прошлом году мы создали 21 частный детский сад на 680 мест. В этом году планируем открыть 12 частных садов на 650-700 мест», - сообщил аким Ауэзовского района Алтай Рахимбетов.

По словам акима все школы района на 100% готовы к приему детей. Ремонты проведены, учебники закуплены, подготовка к первому звонку идет полным ходом.

«В районе располагается 32 школы. В текущем году в двух школах (104 и130) проведен ремонт и сейсмоусиление, во всех остальных школах проведен капитальный ремонт. Все школы на 100% готовы к приему детей. 2 сентября состоится тождественный Первый звонок и все дети в плановом порядке приступят к учебному процессу», - отметил Рахимбетов.

Фото Yvision

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