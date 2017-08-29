Бишманов: Мы начали забывать, что у нас светское государство, стали уходить в религию

"Свобода религии и убеждений не может существовать без определенных ограничений".

«Модели межэтнического и межконфессионального согласия в современном Казахстане» обсудили в Алматы на городской научно-методической конференции, сообщает Zakon.kz.





Конференция организована Управлением по делам религии г.Алматы совместно с ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» и КазНУ им. аль-Фараби и приурочена ко Дню Конституции.









«Мы начали забывать, даже не забывать, а уходить от того, что у нас светское государство, уходить в религию. Религия и государство у нас разделены законом. В преддверии Дня Конституции хотелось бы напомнить, что у нас светское государство», - сказал учредитель Центра по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан Какимжан Бишманов, открывая конференцию.

В свою очередь завотделом религиоведения Института философии, политологии и религиоведения Бакыижан Сатершинов отметил, что активная и авторитетная роль государства в регулировании религиозной сферы рассматривается как необходимость.





«Сильным, но единственным мотивом для выполнения государством активной роли в религиозной проблематике является боязнь религиозного экстремизма, который представляет реальную опасность и является потенциальной угрозой стабильности страны», - сказал он.





В тоже время эксперт заметил, что из-за наследия советского прошлого у большинства верующих нет глубокого понимания собственных религиозных традиций, и люди могут стать уязвимыми в части упрощенных постулатов религиозного радикализма.









Вместе с тем ученый полагает, что свобода религии и убеждений не может существовать без определенных ограничений.





«Безграничное право на свободу может нарушать права и свободы других. Но возникают разногласия, где можно провести черту, - отметил он. – Ограничения должны быть соответственно оговорены в законе, они должны быть сведены к минимальной степени вмешательства, требуемого для достижения легитимной цели. Помимо этого, ограничения не должны иметь каких-либо дискриминационных намерений, влияющих на реализацию свободы религии и убеждений определенными людьми и общинами».





По словам Сатершинова, в мире существуют различные модели светского государства, например, лаицизм, или так называемые «жесткие» и «мягкие» модели.





«Мы считаем, что для Казахстана приемлема одна из «мягких» моделей светскости, так как у нас не было исторически сильных и авторитетных центров клерикализма, вроде Русской Православной церкви или власти Халифа в Турции, - продолжил эксперт.





Он полагает, что в существующей модели министерство по делам религии и гражданского общества может сдерживать распространение явно экстремистских и эксклюзивных течений при совместной работе с правоохранительными органами.





«ДУМК, оставаясь общественной организацией, может использовать свой инструмент просвещения и убеждения в противодействии экстремизму и представлять плюралистический и инклюзивный ислам», - сказал он.





В то же время ученый отметил, что особо не стоит зацикливаться на концепции «традиционного» ислама, так как это будет ослаблять позиции Казахстана перед давлением международных организаций, и будет играть негативную роль в определении индексов развития прав человека.





Как отметила декан факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби Алия Масалимова, очень важно выработать рекомендации, которые позволят «сохранить стабильность в нашем обществе, гражданское согласие и позволит каждому гражданину Казахстана жить счастливо на нашей земле».





«Сейчас в обществе много дискуссий и каждый, когда выражает свое право на вероисповедание, апеллирует к основному нашему закону и, конечно же, наша задача как ученых и экспертов дать обоснованное заключение тем процессам, которые мы сейчас наблюдаем, - сказала она. - Сейчас готовятся поправки в законопроект, которые также вызывают определенные дискуссии в обществе. Религия это часть нашей культуры, бытия и нужна большая разъяснительная работа в этом направлении».









В завершение конференции ее участники приняли резолюцию, в которой, в частности, указывается о необходимости поддержать поправки в проект закона по вопросам религиозной деятельности, содействовать укреплению образовательных, межкультурных связей в молодежной среде, воспитанию молодежи в духе патриотизма и интернационализма, неприятия экстремизма на национальной и религиозной почве. Также в резолюции говорится о необходимости создания в образовательных учреждениях клубов интернациональной дружбы и межэтнического общения. Кроме того, рекомендуется поддержать запрет деструктивных религиозных организаций и признать экстремистской деятельностью критику традиционного ислама.