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Во Франции пройдет конференция по борьбе с финансированием терроризма

29 августа 2017, 17:25

Французский лидер подчеркнул, что борьба с терроризмом является главным приоритетом международной политики Франции.

Конференция, посвященная борьбе с финансированием терроризма, пройдет во Франции в начале 2018 года, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце, передает РИА Новости.

"В начале следующего года во Франции пройдет международная встреча по вопросам борьбы с финансированием терроризма", — сказал Макрон.

Ранее во вторник французский лидер подчеркнул, что борьба с терроризмом является главным приоритетом международной политики Франции.

Виктория Иванова
Фото © РИА Новости / Алексей Никольский

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