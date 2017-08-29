Во Франции пройдет конференция по борьбе с финансированием терроризма
29 августа 2017, 17:25
Французский лидер подчеркнул, что борьба с терроризмом является главным приоритетом международной политики Франции.
Конференция, посвященная борьбе с финансированием терроризма, пройдет во Франции в начале 2018 года, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце, передает РИА Новости.
"В начале следующего года во Франции пройдет международная встреча по вопросам борьбы с финансированием терроризма", — сказал Макрон.
Ранее во вторник французский лидер подчеркнул, что борьба с терроризмом является главным приоритетом международной политики Франции.
Виктория Иванова
Фото © РИА Новости / Алексей Никольский
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