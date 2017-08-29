Eminem заставил поклонников скандировать оскорбления в адрес Трампа
29 августа 2017, 17:27
Ранее Eminem выпустил композицию "Предвыборная речь", в которой также выступил с критикой Трампа.
Американский рэпер Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс-третий) заставил своих поклонников скандировать нецензурные оскорбления в адрес американского президента Дональда Трампа в ходе своего выступления на музыкальном фестивале в британском Рединге, передает РИА Новости.
"Я не хочу вызвать никакие разногласия, поэтому не буду называть имен", — заявил музыкант во время концерта. При этом он добавил, что "терпеть не может Дональда Трампа", и призвал публику скандировать фамилию американского президента после того, как он выкрикнет нецензурное выражение.
Поклонники поддержали идею музыканта и некоторое время скандировали оскорбления в адрес американского лидера.
Фото © AFP 2017 / Mark Relston
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