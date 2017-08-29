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NASA представило стимпанк-ровер для изучения Венеры

29 августа 2017, 17:29

Необычная конструкция позволит устройству успешно функционировать и передавать научные данные.

Изучение Венеры — одной из самых горячих планет Солнечной системы — потребовало от инженеров NASA совершенно иного подхода к проектированию научных аппаратов, пишет Life.ru.

Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) разрабатывался с максимальным учётом особенностей применения на поверхности планеты. Для как можно более надёжной работы в условиях Венеры инженеры спроектировали ровер с "механическим" компьютером, "заводить" который будут сильные ветра, бушующие на поверхности планеты.

Помимо этого, ровер должен будет выдерживать и другие сложные условия: атмосфера Венеры в 90 раз плотнее земной, а средняя температура может подниматься до 462 градусов по Цельсию. Передавать сообщения о составе почвы и атмосферы ровер будет с помощью кода Морзе, а передачей данных на Землю займутся специальные шары-ретрансляторы, размещённые на значительном удалении от поверхности планеты.

Фото © NASA/JPL-Caltech

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