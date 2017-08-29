В Алматы женщина пыталась дать взятку сотруднику ДГД за непривлечение к адмответственности

В Алматы сотрудники Управления внутренней безопасности ДГД задержали женщину, пытавшуюся дать взятку сотруднику госдоходов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД.





«Так, 23.08.2017 года сотрудниками УВБ ДГД по г. Алматы задержана гражданка «С» по подозрению в даче взятки должностному лицу органов государственных доходов города Алматы за непривлечение к административной ответственности и покровительство, в размере 25 тысяч тенге» - сообщил заместитель руководителя ДГД по г.Алматы К.Балтабеков.





По его словам, проводятся необходимые следственные действия.





Вместе с тем Департамент госдохов напоминает об уголовной ответственности за дачу взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в виде уплаты штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





«Призываем всех граждан, сообщать о противоправных действиях, как сотрудников органов госдоходов, так и лиц, предлагающих взятки - по телефону доверия службы внутренней безопасности ДГД по г.Алматы 279-29-56 или 8 778 918 60 15», – сказал К. Балтабеков.



