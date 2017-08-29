Главный казначей Карагандинской области собирал деньги с подчиненных

Параллельно глава департамента поручил всем руководителям районных и городских отделов казначейства скинуться в «общий котел».

Собрав с троих заместителей по 50 тысяч тенге, включая себя, Бану Ахметжанова в конверте принесла 150 тысяч тенге руководителю департамента казначейства Аскару Нурпейсову. Однако он сказал, чтобы он хранила деньги до востребования. Вскоре он был задержан сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области. Первоначально он признал вину и даже заключил с прокуратурой процессуальное соглашение. Однако в зале суда заявил, что отказывается от сделки. Судья вернула дело назад в прокуратуру для отмены сделки и расследования на общих основаниях.



