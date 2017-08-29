Назарбаев предложил провести саммит по ядерной безопасности в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести глобальный саммит по ядерной безопасности в Астане, сообщает МИА «Казинформ».

«Остается открытой перспектива глобального саммита по ядерной безопасности, которая проводилась по инициативе США. На нескольких таких форумах я участвовал лично. Казахстан готов инициировать обновление глобального саммита по ядерной безопасности, чтобы провести его здесь в нашей столице - Астане», - сказал глава государства, выступая на церемонии открытия здания Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане.

Напомним, первый саммит по ядерной безопасности был проведен в Вашингтоне в апреле 2010 года. Его участниками стали представители 47 стран, из них 38 глав государств и правительств. Кроме того, в саммите участвовали руководители таких международных организаций, как ООН, МАГАТЭ, ЕС. На саммите обсуждались вопросы повышения ядерной безопасности и предотвращения угрозы ядерного терроризма, а также конкретные меры, которые могли бы помочь в будущем полностью обезопасить хранение ядерных материалов.