Иран отказался пустить иностранные проверки на военные объекты
29 августа 2017, 17:39
Тегеран не позволит кому-либо проводить инспекции на своих военных объектах, заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт.
Ранее сообщалось, что США настаивают на проведении проверок на военных объектах в Иране, чтобы определить, придерживается ли Тегеран соглашения по иранскому атому, передает РИА Новости.
"Военные объекты являются секретными и никто не может получить доступ к ним", — приводит агентство Tasnim слова Ноубахта.
Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
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