Кто «крышует» незаконные киоски в Алматы, рассказал Байбек

Доля теневой экономики в Алматы за последнее время снизилась, однако борьба с коррупцией в городе продолжается. Об этом аким Алматы Бауыржан Байбек высказался во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Конституции в ГАТОБ им.Аба я, сообщает я, сообщает BNews.kz





Прежде всего, на снижение теневой экономики в мегаполисе, по мнению Б.Байбека, повлияло введение дифтарифа в общественном транспорте.





«Как вы знаете, с 1 августа мы ввели дифференцированный тариф. Это позволило узнать реальный доход наших перевозчиков. То есть раньше эта сумма уходила в карман, непонятно куда, налоги не платились. И мы даже не знали, сколько нужно инвестировать в транспорт. Сейчас мы видим легальный доход. Также внедряется безналичный расчет на уличных парковках. Количество парковочных мест до конца года будет доведено до 10 тысяч единиц», - сказал аким Алматы Б.Байбек.





В городе активно ведется борьба со стихийной торговлей и устранению рекламных билбордов, что так же снижает коррумпированность.





«Мы освобождаемся от незаконных старых билбордов, киосков, ненужной рекламы. Это и есть борьба с коррупцией, «серой» экономикой. Надо прямо сказать, что годами эти сооружения «крышевали» отдельные мелкие чиновники на местах, получая незаконное вознаграждение. То есть киоск стоит незаконно, но когда черед приходит, какие-то платежи осуществляются и человек уходит. И так происходило годами. Сегодня мы эту мелкую бытовую коррупцию искореняем. Договориться просто невозможно. В итоге в городе заметно снизилась доля теневой экономики», - отметил Байбек.





Как отметил градоначальник, теневая экономика - это зарплата в конвертах без налогов и сейчас необходимо бороться с подобными случаями.





«Если сегодня многие работают на базарах, нянями, поварами, охранниками, получают зарплату в конвертах, не делают пенсионные отчисления. А если завтра человек заболеет, что будет с ним и его детьми? Что будет с ним в старости? Об этом нужно думать и выводить всех из «серой» экономики. То есть если человек в конвертах платит, то он украл у нас с вами, так как деньги не поступают в местный бюджет. Не будет бюджета - не будет школ, больниц, зарплаты бюджетникам», - подчеркнул Б.Байбек.



