Избран заместитель председателя ЦИК РК
29 августа на заседании Центризбиркома член комиссии Петров Константин Викторович в порядке ротации избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
Ранее занимавший эту должность более 10 лет Фоос Владимир Карлович продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.
Согласно пункта 2 статьи 11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.
29 августа 2017, 17:47
Источник, интернет-ресурс: Центральной избирательной комиссии РК
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