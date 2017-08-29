Избран заместитель председателя ЦИК РК

29 августа на заседании Центризбиркома член комиссии Петров Константин Викторович в порядке ротации избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Ранее занимавший эту должность более 10 лет Фоос Владимир Карлович продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.

Согласно пункта 2 статьи 11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.