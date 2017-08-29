Казахстанцы об урагане в США: Хьюстон не спит

На сегодня в Техасе зарегистрировано 10 жертв вследствие шторма, тысячи жителей из городов Порт-Аранзас, Порт-О'Коннор и Корпус-Кристи были эвакуированы из своих домов и десятки тысяч людей укрываются в приютах , пишет , пишет МИА "Казинформ"





Ранее сообщалось, что сильнейший ветер силой в среднем 60 метров в секунду обрушил стены зданий и крыши домов. К примеру, в городе Корпус-Кристи, который находится на побережье Мексиканского залива более 200 тысяч человек остались без электричества. В городе Рокпорт, где проживает более 10 тысяч населения, эвакуация была обязательной. Согласно информации СМИ, в некоторых районах высота наполнения воды ожидается в 76 см.





По данным Национального центра ураганов, в понедельник наблюдалось увеличение силы шторма и это говорит о том, что наводнения могут увеличиваться в ближайшие дни. В Хьюстоне сейчас глубокая ночь, но тысячи людей не спят из-за страха и ожидания чего-то худшего. В штате Техас проживает большое количество наших соотечественников. В целом, семьи и студенты, учащиеся в городе, находятся в домах, где они проживают. Занятия отменены и им рекомендуется оставаться дома.





Казахстанцы настроены оптимистично и в ожидании прекращения наводнения. Наша соотечественница Булбул Кайраткызы рассказала о том, как наши земляки переживают данное испытание.





«У нас все хорошо, спасибо! Мы в Хьюстоне. Казахи, которых я знаю, в безопасности. Мы сидим дома и не выходим. Интересно, конечно, что происходит сейчас на улице. Но это опасно, поэтому лучше оставаться дома и не рисковать»,- говорит Булбул.





Булбул учится в университете, но его закрыли в связи с ЧС. По ее словам, в магазинах скупают продукты.





«В магазинах ничего не осталось, это точно. Мы еще с пятницы начали закупаться, не было воды. Сегодня днем пошли в Walmart (крупнейшая розничная сеть), там была очень большая очередь, и мы ждали на улице под дождём. Слава Всевышнему, есть электричество вода и интернет. В Казахстане паника, мама звонит каждый час. Вроде есть казахи, у которых вода прошла в квартиру. Но у нас все нормально, мы просто стараемся находиться дома», - рассказывает она.





По словам девушки, некоторые вещи она отдала в помощь пострадавшим.





«Хотели хоть как-нибудь помочь людям», - говорит она.





Несколько дней назад глава государства Д.Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из за тропического шторма Харви (Harvey). Согласно американским СМИ, данный ураган является самым крупным в США за последние 12 лет, который побил за последние 40 лет рекорд по выпавшим осадкам. Подобное происходило в Техасе в 1978 году.





Фото: kazinform.kz



