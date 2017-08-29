Виктор Ни: Мы завоевали больше медалей, чем планировали

Казахстанские штангисты завоевали на Универсиаде шесть медалей, среди которых три золотых, две серебряных и одна бронзовая награда.

Успешно на Универсиаде в Китайском Тайбэе выступила сборная Казахстана по тяжелой атлетике. Наши спортсмены смогли завоевать шесть медалей, среди которых три золотых, две серебряных и одна бронзовая награда.

Об итогах выступлении нашей команды на летних Студенческих Играх корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz побеседовал с одним из ее наставников Виктором Ни.





— Виктор Геннадьевич, как проходила подготовка к Студенческим Играм?

— К Универсиаде наши тяжелоатлеты начали подготовку еще с февраля месяца. То есть, велась планомерная работа, и все задуманное в этом плане нам сделать удалось.





— Лично Вы как можете оценить выступление нашей команды на Универсиаде?

— Считаю, что сборная выступила хорошо, — нами были завоеваны три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали Универсиады.





— Фактически, на Универсиаде выступил, какой состав сборной — второй, третий или, может быть, — смешанный?

— Можно сказать, что состав у казахстанской команды был смешанным. В коллективе находились как первые номера, так и те, кто является ближайшим резервом нашей национальной сборной.





— Планировали завоевание такого количества наград?

— Казахстанские тяжелоатлеты перевыполнили изначальный план по количеству завоеванных в Китайском Тайбэе наград. В наших планах, конечно, было завоевание золотых медалей, но победы в трех весовых категориях стали приятным моментом для нас.





— Все ли спортсмены выступили на своем уровне, или, к примеру, те же Карина Горичева и Арли Чонтей могли забраться и на верхнюю ступень пьедестала почета?

— Вполне могла выиграть «золото» Карина Горичева, но ей немного не повезло, — видимо, сказалось волнение спортсменки на этих соревнованиях. Также лучше могли выступить Фархад Харки и Арли Чонтей. Здесь, возможно, на их выступлении отразилась акклиматизация. То есть, по приезду в Китайский Тайбэй им практически на следующий день пришлось выходить на помост, а для нормальной акклиматизации нужно приезжать как минимум за три дня до старта. У нас же получилось так, что после завершения соревнований мы еще два дня находились в этой стране, — а лучше бы было, конечно, чтобы эти два дня мы провели там до Универсиады, а не после выступлений.





— Насколько сильным был состав участников на этой Универсиаде?

— У некоторых команд состав участников был довольно сильным. Особенно можно отметить сборную КНДР, которые в легких весовых категориях не оставляли никому шансов на победу, пока Альберт Линдер не остановил победное шествие северных корейцев. Успех этого тяжелоатлета нами планировался изначально. Альберт еще весной на чемпионате Азии в Ашхабаде стал первым, ожидали его победы мы и на Универсиаде.





— 5 сентября стартует чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Будут ли там выступать участники Универсиады?

— Да, там планируется участие тех, кто выступал на Студенческих Играх.





— Известно ли уже сейчас, кто будет выступать на Азиатских Играх в закрытых помещениях в Ашхабаде, которые пройдут с 17 по 27 сентября? А также — кто примет участие в мировом чемпионате, старт которого намечен на 27 ноября?

— На Азиатские Игры в закрытых помещениях состав уже утвержден, и скажу, что там не будет тех, кто выступал в Китайском Тайбэе. Что касается мирового чемпионата, то окончательно состав для участия в нем еще не определился. До этих соревнований еще практически три месяца, и окончательно список спортсменов на участие в нем будет обнародован позже, — после казахстанского чемпионата и Игр в Туркменистане.





— На сколько золотых медалей может претендовать казахстанская команда на главном соревновании года в Анахайме?

— Сейчас еще рано говорить об этом. Уже перед самим чемпионатом мы сможем назвать более конкретно, на что собирается претендовать казахстанская сборная.



