В Астане пройдет первый в мире чемпионат Азии по грэпплингу
29 августа 2017, 17:56
«Ежегодно в Астане будет проходить континентальный турнир Asia open, где смогут принимать участие все желающие, вне зависимости от региона проживания» - Канат Алин.
В Астане пройдет первый в мире чемпионат Азии по грэпплингу, где у команды Казахстана есть все шансы на победу. Об этом сегодня рассказал председатель РОО «Федерация грэпплинга» Канат Алин, передает корреспондент Zakon.kz.
Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Развивается с 2007 года под эгидой UWW (United World Wrestling), и может стать Олимпийским видом спорта.
Чемпионат Азии пройдет 2-3 сентября в спорткомплексе «Казахстан». Вход – бесплатный. Казахстан будут представлять 32 спортсмена. Их соперники по 13 категориям грэпплинга (8 мужских и 5 женских) спортсмены из Пакистана, Индии, Узбекистана, Кыргызстана, ОАЭ.
Возможно в чемпионате примет участие и Афганистан. К сожалению, не приедут 2 сильные команды - Иран и Япония.
«Казахстан отстает от мирового развития грэпплинга, если сравнить с западом, на 10 лет. У них с конца 90-х развивается это направление. В мировом рейтинге основными нашими конкурентами являются сборная России и Украины. В чемпионате Азии мы претендуем на занятие общекомандного первого места, есть хорошие конкуренты в лице национальной сборной Кыргызстана», - сказал Канат Алин.
При этом, он убежден, грэпплинг станет одним из самых популярных видов единоборств в Казахстане, и федерация сделает для этого все необходимое.
«Проведение чемпионата Азии будет мощным толчком к развитию. На следующий год мы подаем заявку на проведение чемпионата мира у нас в стране, поэтому у нас есть большие перспективы. Помимо этого, ежегодно в Астане будет проходить континентальный турнир Asia open, где смогут принимать участие все желающие, вне зависимости от региона проживания».
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: img-news.vl.ru
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