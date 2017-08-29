В рамках ОПМ «Внимание дети» состоится акция «Посвящение первоклассников в пешеходы», где самые маленькие школьники на практике изучат правила поведения на дороге и познакомятся с объектами дорожной инфраструктуры.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, а также сохранения жизни и здоровья детей с 21 августа по 5 сентября текущего года в Астане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети»!





В преддверии начала учебного года проведена проверка улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения образовательных учреждений. Вблизи детских учреждений водителям необходимо снижать скорость до 40 км/ч. В целях повышения внимания на проезжей части разметка дублирует действие информационного щита «Внимание дети», (напомним, требование информационного щита направлено на ограничение максимальной скорости до 40 км/ч). Кроме того, вблизи детских учреждений на аварийно-опасных участках были нанесены красные шумовые полосы с эффектом противоскольжения. Благодаря чему, тормозной путь автомобиля сокращается в три раза, кроме того цвет покрытия заблаговременно предупреждает водителя о снижение скорости вблизи образовательных учреждений.





Кроме того, инспекторы Местной полицейской службы ДВД г.Астаны уделяют особое внимание соблюдению водителями правил перевозки детей в автомобилях, использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств (далее ДУУ). В период ОПМ полицейские раздадут памятки и брошюры, в которых доступно рассказывается о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство, какие бывают виды ДУУ и как лучше установить его в автомобиле. Добавим, с начала года за несоблюдение Правил перевозок пассажиров, а именно – неиспользование ДУУ к административной ответственности привлечены свыше 900 правонарушителей.





Также, в рамках ОПМ «Внимание дети» состоится акция «Посвящение первоклассников в пешеходы», где самые маленькие школьники на практике изучат правила поведения на дороге и познакомятся с объектами дорожной инфраструктуры. Дети во главе с педагогом и инспектором ювенальной полиции выстроятся в организованную колонну и пройдут по разработанному маршруту. После чего в актовом зале школы состоится викторина на знание правил дорожного движения, по результатам которой самым активным ребятам будут подарены буклеты по ПДД и светотражающие браслеты.

По данным МПС ДВД г.Астаны с начала года в Астане с участием несовершеннолетних произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых 51 ребенок получил различные телесные повреждения: 27 из них перебегали дорогу в неустановленных местах; 23 несовершеннолетних получили травмы будучи пассажирами, перевозимыми родителями в салонах авто без детских удерживающих устройств.





Местная полицейская служба ДВД г.Астаны



