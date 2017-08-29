Удастся ли сохранить адвокатуру?

Несколько тезисов накануне предстоящих реформ

Ануар Тугел,

Председатель Республиканской коллегии адвокатов

В своем недавнем интервью телеканалу «Хабар» Глава государства, говоря об изменениях в свете конституционной реформы и перераспределении полномочий между ветвями государственной власти, остановился на принципах верховенства закона и тех законодательных изменениях, которые нужны для реализации данного принципа.

Верховенство закона по сути является одной из важнейших характеристик правового государства. Что входит в это понятие? Конечно же это - верховенство Конституции, обязательное соответствие всех иных нормативных актов закону, наличие механизмов реализации и защиты закона. Никаких «или» здесь быть не может.

В первую очередь Глава государства отметил необходимость состязательности сторон. Этот принцип определяет такое построение уголовного процесса, в котором функции обвинения и защиты разграничены между собой, отделены от судебной деятельности и выполняются сторонами, пользующимися равными процессуальными правами для отстаивания своей позиции. При этом суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей. Это в идеале.

Что еще является необходимым для достижения верховенства закона и реальной состязательности? Открытость и независимость суда. Достойные своего статуса положение и роль адвокатуры в процессе. Именно об этом говорил Президент: о необходимости поднятия роли адвокатуры, воспитании судей, о том, что суды должны работать, подчиняясь сугубо Конституции и законам страны. Безо всего этого ни о каком верховенстве закона и состязательности сторон говорить, просто не придется.

Все сказанное Главой государства необходимо, мы должны стремиться к этому, о чем адвокаты, не раз заявляли в дискуссиях с представителями государственных органов на самых разных уровнях и площадках.

Но как будут выполняться поручения Президента? Вот это вызывает обеспокоенность. Будут ли исполнители придерживаться основной идеи, либо внесут свои поправки, как это уже было не один раз? Для того чтобы принцип верховенства закона стал универсальным, закон должен быть главенствующим в системе нормативных актов. Все нормативные акты и акты применения права должны подчиняться закону. К сожалению, в реальности нормативные постановления и внутриведомственные инструкции иногда вступают в противоречие с законом и выполняются, невзирая на коллизии. Но и этого может оказаться мало, поскольку угроза со стороны ведомственных интересов в отношении адвокатуры выходит на более высокий, уже законодательный уровень.

Назвать даже сейчас казахстанского адвоката равноправным участником судебного процесса нам не представляется возможным. Несмотря на многие изменения в законодательстве, произошедшие за последнее время, права адвокатов очень часто нарушаются. Издаются правила, инструкции, пункты которых идут в разрез с законом, но, тем не менее, требуют обязательного исполнения. Адвокаты Казахстана всегда стремятся донести свою позицию до законодателей, активно участвуют в заседаниях парламентских рабочих групп, организовывают дискуссионные площадки, постоянно выступают в средствах массовой информации, но вот услышанными бывают очень редко.

А сейчас сложилась угроза того, что изменения в законодательство, регулирующее деятельность адвокатов, будут приняты без учета мнения самих адвокатов. Утрата действия Законом «Об адвокатской деятельности» - это самый сокрушительный удар по гарантиям и статусу казахстанской адвокатуры за все время ее существования. Вместо своего закона адвокатура по мнению авторов реформы должна получить главу в законе «О правовой помощи». Таких примеров мы не находим нигде на постсоветском пространстве, и вообще в мире. Символично, что все это происходит в год 20-летия действующего Закона.

Давал ли такие поручения Президент исполнителям реформы? Конечно не давал. Помогут ли такие поправки поднять статус адвокатуры? Очевидно, что нет. Поэтому действия исполнителей возможно воспринимать только как очередной законодательный эксперимент в угоду определённых ведомственных интересов. Но только эти интересы не соответствуют интересам общества и обеспечению верховенства закона.

Как адвокатура будет служить интересам гражданского общества? Как будет отстаивать права граждан, если лишится своего профильного закона? Наличие специального закона — это не пустая привилегия. Это показатель отношения государства к статусу лиц, деятельность которых этим законом регулируется. Свой закон есть у прокуроров, судей и полицейских. Оставляют свой закон нашим коллегам - частным судебным исполнителям и нотариусам. А у нас отбирают. За что? Думаю, это все понимают.

У нас нередко бывает так, что вносимые изменения в законодательство, либо принятие нормативных постановлений, так или иначе затрагивающих профессиональную деятельность адвокатов происходят без их участия и принятие таких нововведений адвокатура должна расценивать просто, как случившийся факт. В то время, как адвокат это профессиональный специалист, оказывающий юридическую помощь, практик. Тот, чье экспертное мнение заслуживает уважения и внимания. И отстаивает свои интересы адвокат не просто так, а для того, чтобы обеспечить служение другим интересам: интересам доверителей, общества, правосудия.

Надеемся, что государственные органы обратят внимание на статью 33-5 пока еще действующего Закона «Об адвокатской деятельности», согласно которой Президиум Республиканской коллегии адвокатов в обязательном порядке участвует в проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности. И такое право нам должно быть обеспечено.

Поднять роль адвокатуры, продолжить судебное реформирование - да, это очень важно. Как сказал Президент - это не просто, но это необходимо.

Совершенствование законодательства об адвокатуре необходимо. Но не через уничтожение базовых основ ее деятельности. Для этого совсем не нужно отменять действующий закон. Начиная реформу, нужно подумать о том, как дать возможность адвокатам пользоваться своими законными правами и не нарушать эти права. Только при таких условиях адвокатура сможет стать равноправным участником судебных процессов, качественно выполнять свои профессиональные обязанности по защите прав наших граждан. И вместо очередного эксперимента, мы получим реальное исполнение поручения Президента