В Алматы прошло торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики Казахстан

За годы независимости экономика мегаполиса выросла более чем в 100 раз, количество малых и средних предприятий в 130 раз.

В Алматы в Государственном театре оперы и балета имени Абая состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие общественность города, депутаты маслихата, представители этнокультурных объединений и др., передает Zakon.kz





Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что Конституция укрепила основы государственности, создала необходимые условия для развития рыночной экономики, появления «среднего класса», но самое главное - Конституция обеспечила стабильность в нашем многоэтничном и многоконфессиональном государстве.





«Благодаря мудрой политике нашего Президента, все годы независимости наша страна идет по пути единства и последовательного формирования нации на основе гражданской идентичности. Как Вы знаете, в реализацию Пяти институциональных реформ Елбасы после широкого обсуждения с населением в этом году были приняты масштабные изменения в Конституцию. Это позволит принять дальнейшие системные меры для обеспечения верховенства Закона, формирования ориентированного на граждан государственного аппарата, эффективного контроля и активного участия гражданского общества в принятии важных государственных решений», - сказал Б.Байбек.





В своем выступлении Бауыржан Байбек отметил, что сегодня Алматы стал мощным финансовым центром, бурное развитие получил бизнес, создано огромное количество рабочих мест, улучшилось качество жизни горожан. За годы независимости экономика мегаполиса выросла более чем в 100 раз, количество малых и средних предприятий в 130 раз. Этому, несомненно, способствовало и решение Главы государства о переносе столицы в Астану 20 лет назад. Как показывает международный опыт, сочетание сильного политического центра и либерального города способствовало устойчивому развитию многих успешных государств. К примеру, Вашингтон и Нью-Йорк, Анкара и Стамбул, Берлин и Мюнхен.





«Будучи финансовым и экономическим магнитом, Алматы гармонично дополняет политический центр нашей страны - Астану. Как сказал при переносе столицы Елбасы, «Алматы был, есть и будет крупнейшим финансово-экономическим, научным и социально-культурным центром государства и никогда не потеряет своего притягательного значения». И сегодня мы наглядно видим дальновидность решения Елбасы. Так, в масштабах страны Алматы обеспечивает пятую часть экономики страны, треть налоговых и неналоговых поступлений, свыше 40% всех торговых операций, обеспечивая работой порядка 15% занятого населения страны», - отметил Б.Байбек.





Только в результате реализации государственных программ в городе создано более 20 тыс. рабочих мест.





Так, по программе «Нұрлы Жер» на строительство 124 домов выделено 73 млрд. тенге. В текущем году планируется завершение строительства 85 домов. Объем доступного жилья в городе увеличится в 6,5 раз. В этом году жилье уже получили 3 тысячи, а до конца года - еще 3,2 тысячи семей. По программе «Нұрлы Жол» строятся 106 км инженерных сетей, 2 новых корпуса к школам, 28 домов доступного жилья с созданием 2,4 тыс. рабочих мест. В рамках индустриально-инновационного развития введены 33 проекта на 36 млрд.тенге. До конца года будет введено еще 22 проекта на 59 млрд. тенге с созданием 5 тыс. рабочих мест. По Дорожной карте бизнеса реализуются 687 проектов с созданием более 4 тыс. рабочих мест.





В свою очередь, город Алматы за счет аккумуляции средств в результате экономии и оптимизации бюджетных расходов прошлого года принял свой комплекс Антикризисных мер.





Так, для поддержки малого и среднего бизнеса реализуются городские программы «Жибек жолы», «Алматы-өнім,-туризм,-инновация» на более чем 12 млрд. тенге. Уже выплачено 1,2 млрд. тенге налогов. В город привлечены крупные иностранные инвесторы, в том числе 7 транснациональных компаний. Активно стимулируется частное строительство. За два года Градсоветом одобрено 82 проекта на более 1 трлн. тенге. Уже введено 3, реализуются 23 проекта на 120 млрд.тенге с созданием 6,5 тыс. рабочих мест.





Аким Алматы Бауыржан Байбек также подчеркнул, что сегодня бюджет города формируется с учетом целевых показателей Программы развития Алматы до 2020 года. Основным принципом является ориентированность на результат. За счет оптимизации неэффективных и дорогостоящих проектов средства направлены на проекты с наибольшим потенциалом для занятости. В этом году на фоне 25%-ного сокращения инвестиций республиканского бюджета, местный бюджет развития увеличился почти в 1,5 раза до 100 млрд.тенге.





«Все пять принципов Программы «Алматы-2020», которыми акимат руководствуется в своей каждодневной работе, основаны на главных ценностях нашей Конституции – это человек, его жизнь, безопасность, права и свободы. Ключевыми для нас являются и такие конституционные постулаты, как подотчетность, прозрачность, широкий общественный диалог. Как Вы знаете, в этом году мы начали масштабную работу по преобразованию города, формированию открытой, благоприятной и комфортной городской среды. Так, на благоустройство выделено в 2,3 раза, на дороги – в 1,3 раза, на инженерные сети – в 1,3 раза больше средств, чем годом ранее», - сказал Б.Байбек.





В городе осуществляется капитальное строительство и модернизация 8 улиц – Жібек Жолы, Панфилова, Гоголя, Қабанбай батыра, площади «Астана», Байсеитова, Тулебаева, набережная реки Есентай. Если в прошлом году отремонтировано 290 дворовых площадок, то в этом 472 дворовые площадки на 7,6 млрд. тенге. В рамках масштабной модернизации жилого фонда планируется ремонт 254 домов.





В этом году идет сейсмоусиление сразу 28-ми объектов образования на сумму 23 млрд. тенге. Отрабатывается вопрос с Правительством по строительству 2-х плотин в ущельях Аксай и Аюсай. Параллельно ведется работа по откачке воды из селеопасных моренных озер, очистке эвакуационных каналов от крупногабаритных камней. Это невидимая для широкой общественности, но чрезвычайно важная и трудоемкая работа городской службы ЧС, позволяющая горожанам чувствовать себя в безопасности.



