Полицейская автомашина попала в крупное ДТП в Алматы
29 августа 2017, 18:41
За рулем автомашины находился участковый инспектор.
В Алматы полицейский автомобиль попал в аварию с участием четырех автомашин.
Спецавтомашина, относящаяся к алматинской областной полиции, "собрала" еще три автомашины Toyota Carina, Toyota Camry и Audi 80.
Факт ДТП с участием полицейской автомашины подтвердили в ДВД Алматинской области.
"ДТП действительно произошло 27 августа на окраине Алматы. Жертв и пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения. За рулем автомашины находился участковый инспектор Илийского РУВД, в отношении которого по результатам служебной проверки и решению Дисциплинарной комиссии решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел", — сообщили в пресс-службе ДВД региона.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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