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Полицейская автомашина попала в крупное ДТП в Алматы

29 августа 2017, 18:41

За рулем автомашины находился участковый инспектор.

В Алматы полицейский автомобиль попал в аварию с участием четырех автомашин.

Спецавтомашина, относящаяся к алматинской областной полиции, "собрала" еще три автомашины Toyota Carina, Toyota Camry и Audi 80.

Факт ДТП с участием полицейской автомашины подтвердили в ДВД Алматинской области.

"ДТП действительно произошло 27 августа на окраине Алматы. Жертв и пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения. За рулем автомашины находился участковый инспектор Илийского РУВД, в отношении которого по результатам служебной проверки и решению Дисциплинарной комиссии решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел", — сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



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