В Алматы сотрудника департамента госдоходов пытались подкупить 25 тысячами тенге
29 августа 2017, 18:52
Пытавшейся подкупить налоговика женщине грозит уголовная ответственность сроком до трех лет или оплата штрафа.
Управлением внутренней безопасности выявлена женщина, пытавшаяся дать взятку в размере 25 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ».
«Сотрудниками УВБ ДГД по Алматы задержана гражданка «С» по подозрению в даче взятки должностному лицу органов государственных доходов города Алматы за непривлечение к административной ответственности и покровительство, в размере 25 тысяч тенге», - сообщил заместитель руководителя ДГД по г.Алматы Канат Балтабеков.
«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДГД по г. Алматы, по которому проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в департаменте госдоходов по Алматы.
Пытавшейся подкупить налоговика женщине грозит уголовная ответственность сроком до трех лет или оплата штрафа в двадцатикратном взятке размере с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Фото: Казинформ
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