Стало известно, сколько казахстанцы перечислили в фонд медстрахования

Сумма взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования составила более 5,44 миллиарда тенге. Лидерами по уплате отчислений и взносов являются города Алматы и Астана, а также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, сообщает пресс-служба фонда.





Сообщается, что 78,5% от суммы всех поступлений (4,27 миллиарда тенге) перечислили работодатели, сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера составила 21,5% — 1,17 миллиарда тенге.



