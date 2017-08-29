День Конституции РК празднуют в Жамбылской области

Сегодня в здании областного драматического театра города Тараз состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.





С поздравительной речью к присутствующим обратился аким области Карим Кокрекбаев.





- Празднование Дня Конституции в текущем году имеет особое значение. Он ознаменован, одним из масштабных проектов Елбасы – в наш Основной закон внесены 26 поправок по перераспределению полномочий между ветвями власти, которые позволят и дальше направить нашу страну по новому пути развития и процветания. Как отметил Глава государства, Нурсултан Абишевич Назарбаев, обновленная Конституция – это наш ответ на новые вызовы времени,- сказал аким области.









В своем выступлении глава региона отметил, что в нынешнем году наша страна стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от Азиатско-Тихоокеанской группы государств. Казахстан выдвинул инициативы по укреплению диалога Запада и Исламского мира, закрепив за собой глобальную роль дипломатического посредника в урегулировании сирийского конфликта.









Также было подчеркнуто, что наша Конституция достойно прошла испытание временем и сегодня стала основой модернизации всего общества.





- Опираясь на ключевые положения Конституции, успешно и динамично развивается и наш регион. Глава государства поставил перед нами масштабные задачи, которые мы должны выполнить для достижения главной цели - улучшения благосостояния жителей нашей области. У нас для этого есть определенный базовый фундамент, - заявил Карим Кокрекбаев.









Затем аким области рассказал об итогах социально-экономического развития региона за последние 7 месяцев, отметив, что все это было бы невозможным без правового фундамента, являющегося гарантом стабильности и процветания.





- Мы можем с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее поступательное движение Казахстана к процветанию, – подытожил глава региона.









Далее мероприятие продолжилось награждением почетными грамотами и благодарственными письмами акима области.









В завершении торжественного собрания состоялся большой праздничный концерт артистов областной филармонии.



