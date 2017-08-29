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Суд арестовал главу риелторских агентств по подозрению в мошенничестве

29 августа 2017, 19:31

Он был задержан полицейскими Караганды по подозрению в совершении более 40 эпизодов мошенничеств с арендованными квартирами.

На 10 суток арестован судом в Караганде директор трех агентств недвижимости по подозрению в серийном мошенничестве с квартирами, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова, судья Казыбекбийского районного суда Караганды арестовал директора трех агентств недвижимости на 10 дней.

«Санкционировано содержание под стражей сроком на 10 дней. Он подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 190 УК «мошенничество, совершенное неоднократно», - прокомментировала руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

В соответствии с действующим законодательством, судья вправе избирать меру пресечения «содержание под стражей» не только на два месяца, но и меньше указанного срока. В отношении директора трех агентств недвижимости суд посчитал, что органу следствия будет достаточно собрать доказательства и провести следственные действия в указанный срок.

Напомним, директор трех риелторских агентств подозревается в квартирных аферах в Караганде. Он был задержан полицейскими Караганды по подозрению в совершении более 40 эпизодов мошенничеств с арендованными квартирами. Более 40 заявлений поступили в разные отделы полиции - Юго-Восточный, Центральный и Кировский.

Все потерпевшие рассказали следователю, что хотели взять в аренду квартиру, но получили от агентств недействительные номера телефонов. При этом граждане купили фиктивные сведения о квартирах. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК «Мошенничество, совершенное неоднократно».

Фото: Казинформ

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