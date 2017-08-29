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Акмолинцы отметили День Конституции

29 августа 2017, 19:42

В рамках празднования Дня Конституции прошла церемония вручения удостоверений личности 16-летним гражданам.

Сегодня в Кокшетау у архитектурной композиции «Менің Қазақстаным» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аким Акмолинской области.

В своем поздравительном слове аким области М.Мурзалин сказал: «Благодаря главному автору Конституции Республики Казахстан Лидеру нации Н.А.Назарбаеву, а также твердой приверженности казахстанцев её принципам достигнуты все наши эпохальные успехи. Сегодня мы вместе строим новое общество, новое государство, новую экономику».

Празднование Дня Конституции в областном центре стало прекрасным поводом отметить и наградить благодарственными письмами тех, кто личным примером, своими достижениями в различных сферах, внес вклад в социально-экономическое развитие региона. Также в рамках празднования Дня Конституции прошла церемония вручения удостоверений личности 16-летним гражданам.

Кроме того, в торжественной обстановке был дан старт вело-мото-автопробегу велосипедистов, байкеров и автомобилистов по улицам областного центра. В завершение праздника участники мероприятия посетили одну из достопримечательностей областного центра - смотровую площадку на сопке Букпа, на которой накануне Дня Конституции был завершен капитальный ремонт.




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