В ЗКО будет создана молодежная коалиция «Елім менің!»
29 августа 2017, 19:49
Собравшиеся единогласно поддержали данное предложение.
«Взгляд в будущее: путь успеха молодежи» – под таким названием сегодня состоялся молодежный форум, в работе которого приняли участие лидеры республиканских и региональных молодежных неправительственных организаций, представители молодежи Атырауской, Актюбинской, и Мангистауской областей, студенческих самоуправлений вузов, лидеры общественного мнения, творческая молодежь, а также действующие молодые журналисты, титулованные спортсмены и известные блогеры Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.
Почетными гостями форума стали аким области Алтай Кульгинов, председатель Общенационального движения «Қазақстан-2050» Мухтар Манкеев, известный казахстанский молодой продюсер Алпамыс Шаримов.
Основной задачей форума стало вовлечение молодежи и молодежных организаций в реализацию программы «Рухани жаңғыру».
На дискуссионных площадках форума были рассмотрены вопросы консолидации молодежи вокруг реализации программы «Рухани жаңғыру». Лидеры молодежных организаций обсудили основные проблемы сегодняшней молодежи и предложения по реализации новых молодежных проектов.
– Наша неформальная встреча на чистом воздухе посвящена обсуждению программы «Рухани жаңғыру». Мы собрались, чтобы послушать мнение молодого поколения по поводу реализации программы, какие есть предложения. Рухани жаңғыру – это наша история, наша культура и наше будущее. Елбасы поднял такой важный вопрос, как перевод 100 лучших мировых произведений на государственный язык. И это важно, ведь лучшие профессора, которые преподают в Гарварде, свои труды не пишут на казахском языке. Мы же хотим, чтобы эти книги были доступны для молодежи, живущей в селах по всей стране. Также стартовал проект «100 новых лиц Казахстана» – это отражение жизни реальных людей со всех уголков нашей необъятной страны. Все это очень важные аспекты программы «Рухани жаңғыру», – отметил аким области Алтай Кульгинов.
В завершении форума молодежью области было озвучено предложение создание молодежной коалиции «Елім менің» по вовлечению молодежи в реализации программы «Рухани жаңғыру».
Собравшиеся единогласно поддержали данное предложение.
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