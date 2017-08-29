В Усть-Каменогорске мужчину до смерти избили ножкой от стула

Пострадавший скончался до приезда «скорой», сообщает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда № 2 Усть-Каменогорска.

На скамье подсудимых оказались два жителя города, которые жестоко изувечили своего знакомого — Марата Оспанова, подвергнув его экзекуции.





По словам обвиняемых, они случайно встретили изрядно подвыпившего Марата. Один из подозреваемых предложил всем вместе съездить на его предприятие на окраине Усть-Каменогорска. Мужчины спустились в кочегарную, которая располагалась в подвальном помещении. Там возникла ссора — по версии подсудимых, Марат начал оскорблять одного из них и ругаться матом. Попытка погасить конфликт не удалась, и мужчины напали на знакомого. Он сопротивлялся, но перевес был на стороне противников.





«Марата сильно избили. Не удовлетворившись этим, один из обвиняемых схватил деревянную ножку от стула и пустил ее в ход. Он избивал несчастного в течение двух часов, лишь временами прерываясь на отдых. После этого преступники посадили пострадавшего в машину, отвезли в центр города и высадили возле крупного магазина. Невероятно, но едва живой человек смог добраться до дома родителей. Ему вызвали «скорую», однако врачебной бригаде пришлось лишь констатировать смерть», - сообщили в суде.





Одного подсудимого, согласившегося сотрудничать со следствием, суд приговорил к шести годам лишения свободы, а второго к восьмилетнему сроку.