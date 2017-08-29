К.Абдрахманов и глава МАГАТЭ обсудили работу Банка низкообогащенного урана
29 августа 2017, 20:07
Собеседники подвели итоги шести лет работы по подготовке и реализации проекта БНОУ.
Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел переговоры с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, прибывшим в Казахстан для участия в церемонии открытия Банка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Собеседники подвели итоги шести лет работы по подготовке и реализации проекта БНОУ.
«Мы благодарим Президента Нурсултана Назарбаева за лидерскую роль и его личную вовлеченность, без которых запуск такого сложного проекта был бы невозможным», - сказал глава МАГАТЭ.
Во время встречи были затронуты практические вопросы функционирования Банка, в том числе дальнейшего совершенствования правовой базы сотрудничества на БНОУ, работы персонала, обеспечения надлежащей системы закупок, инспекций и других.
По словам К.Абдрахманова, запуск Банка низкообогащенного урана открывает новые возможности для мирного использования атома. Для Казахстана тесное сотрудничество с МАГАТЭ, помимо очевидной пользы для международной безопасности, в полной мере соответствует программе модернизации экономики, осуществляемой Главой государства, сказал Министр.
Фото: пресс-служба МИД РК
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