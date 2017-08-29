Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

К.Абдрахманов и глава МАГАТЭ обсудили работу Банка низкообогащенного урана

29 августа 2017, 20:07

Собеседники подвели итоги шести лет работы по подготовке и реализации проекта БНОУ.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел переговоры с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, прибывшим в Казахстан для участия в церемонии открытия Банка низкообогащенного урана (БНОУ) МАГАТЭ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники подвели итоги шести лет работы по подготовке и реализации проекта БНОУ.

«Мы благодарим Президента Нурсултана Назарбаева за лидерскую роль и его личную вовлеченность, без которых запуск такого сложного проекта был бы невозможным», - сказал глава МАГАТЭ.

Во время встречи были затронуты практические вопросы функционирования Банка, в том числе дальнейшего совершенствования правовой базы сотрудничества на БНОУ, работы персонала, обеспечения надлежащей системы закупок, инспекций и других.

По словам К.Абдрахманова, запуск Банка низкообогащенного урана открывает новые возможности для мирного использования атома. Для Казахстана тесное сотрудничество с МАГАТЭ, помимо очевидной пользы для международной безопасности, в полной мере соответствует программе модернизации экономики, осуществляемой Главой государства, сказал Министр.

Фото: пресс-служба МИД РК

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...